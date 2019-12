Le facteur est passé...

Ouvrons ensemble quelques cartes de Noël et vœux électroniques que j’ai reçus au cours des derniers jours. Merci à ceux et celles qui ont pris la peine et le temps de m’écrire et de m’adresser leurs meilleurs vœux. Je pense à : Gaston Bélanger, de Promotions sportives GB ; Claude Lussier, de Plan de match communication Inc. ; Hélène Lemieux, de GCS Développement Immobilier (La Pyramide) ; Mélanie Boucher, de la Fondation Jeunes en Tête ; Linda Demers, du Comptoir Le Grenier ; Michel L’Hébreux, directeur d’école à la retraite, passionné par l’histoire du pont de Québec ; Rosaire Bertrand, ex-député de Charlevoix ; Michel Lambert, de chez National ; l’équipe de Deuil-Jeunesse ; celle d’Idecom ; André Drolet, du Groupe Daigle ; et Sandra Ferguson, de la Fondation Sourdine.

Une bûche pour un repas santé

Photo courtoisie

Victoria Avoine, copropriétaire des épiceries surgelées Les trois Chefs m’annonce que tous les profits des ventes des bûches de Noël serviront à offrir des repas santé à trois organismes, dont la Maison de la Famille Charlesbourg (Québec) et la Maison de la Famille Rive-Sud (Lévis). Donc, pour chaque bûche au sucre à la crème (photo) vendue dans les succursales de Lebourgneuf (5155, boul. Des Gradins) et Lévis (St-Romuald) 1252, rue de la Concorde, Lévis, un repas santé sera offert à la Maison de la Famille la plus proche. Renseignements : www.lestroischefs.ca

Bonne retraite Jacques

Photo courtoisie

Après une longue et brillante carrière de 45 ans au Hilton Québec, le sympathique maître d’hôtel Jacques Bédard accrochera son smoking à la fin de la journée d’aujourd’hui afin de profiter d’une retraite pleinement méritée. Jacques était là à l’ouverture de l’hôtel en 1974 et quitte donc quelques jours avant la fermeture du Hilton pour une rénovation majeure qui durera toute l’année 2020. On retiendra de Jacques son professionnalisme, sa gentillesse et sa courtoisie. Il se promet bien tout un party à son chalet avec plusieurs amis pour célébrer sa retraite.

Patro Laval

Photo courtoisie

Le 34e Cocktail-bénéfice du Patro Laval, présenté le 4 décembre dernier au Terminal de croisières du Port de Québec, a réuni 250 personnes et a permis d’amasser 110 000 $ qui seront directement réinvestis dans la mission première du Patro Laval, soit offrir des activités de loisir accessibles et des services communautaires d’entraide, favorisant ainsi le mieux-être et le développement des personnes de toutes origines et de tous âges, particulièrement les jeunes et les plus vulnérables. Sur la photo, plusieurs ambassadeurs du Patro Laval.

L’Axe des Ponts

Photo courtoisie

Les Entrepreneurs de l’Axe des Ponts ont remis récemment une aide financière à deux organismes de leur secteur afin de leur témoigner leur appui au bon déroulement de leurs activités. Un premier don de 1000 $ est allé à la Maison des Jeunes L’Azymut de Saint-Nicolas, lieu de rencontre pour adolescents, et un autre, du même montant, à la Fondation OPHAL qui, depuis 2015, amasse des fonds afin de soutenir les activités de l’Oasis pour adultes handicapés, à Lévis. Sur la photo, de gauche à droite : Richard Proulx, de la Maison des Jeunes L’Azymut ; Daniel Laliberté, président du groupe de gens d’affaires de l’Axe des Ponts ; et Lisette Lambert, de la Fondation OPHAL.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jake Gyllenhaal (photo), acteur et producteur américain, 39 ans... Paulina Gretzky, mannequin, fille aînée de Wayne Gretzky et Janet Jones, 31 ans... Alberto Tomba, ex-champion skieur italien, 53 ans... Michel Morin, humoriste et scénariste québécois, 59 ans... Rufus, acteur et humoriste français, 77 ans... Jay Sewall, bluesman québécois, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 décembre 2018. Eva Tichauer (photo), 100 ans, réfugiée politique juive allemande survivante de la Shoah... 2017. Richard Venture, 94 ans, acteur américain... 2015. « Madame Claude », Fernande Grudet, 92 ans, célèbre tenancière française d’un réseau de prostitution de luxe dans les années 1960-1970... 2005. Phyllis Gretzky, 64 ans, la mère de Wayne Gretzky... 1996. Marcello Mastroianni, 72 ans, acteur italien.