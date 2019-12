Le réveillon de Noël est sauvé à Lauberivière

Le cri du cœur de Lauberivière a été entendu. L’organisme, qui n’avait plus aucune dinde à quelques jours de Noël, croule maintenant sous les dons de volaille après une vague d’amour et de solidarité rarement vue.

• À lire aussi: Lauberivière a besoin de dindes de Noël

L’heure était grave encore mercredi matin. L’organisme était en manque criant de dindes, pâtés à la viande et autres mets du genre, nécessaires à la tenue de son traditionnel réveillon du 24 décembre. Pour une raison difficile à expliquer, les dons de ces denrées n’étaient pas au rendez-vous cette année.

Un appel à la population, aussitôt relayé par Le Journal, a suffi à réveiller un énorme élan de générosité. Jeudi midi, le refuge de la rue Saint-Paul avait déjà reçu plus de 500 dindes de «monsieur et madame Tout-le-Monde», et les âmes charitables continuaient à affluer.

«Merveilleux»

«Mon objectif caché était d’environ 1000 dindes et je pense bien qu’on va l’atteindre. C’est merveilleux. Je ne me suis pas assis une seule fois de la journée. [...] Ça rentrait, c’était phénoménal», a expliqué le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay, manifestement ému.

Tous ces dons serviront non seulement à la préparation du réveillon de Noël de Lauberivière, qui devrait rassembler entre 200 et 250 personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi aux brunchs du 25 décembre et du 1er janvier.

«Ce n’est pas juste des repas réconfortants, c’est d’envoyer le signal qu’on est là et qu’ils valent la peine», résume M. Boulay, au sujet de ces activités.

Des entreprises lèvent la main

Des organisations de la région ont spontanément décidé d’offrir leur aide. C’est le cas du groupe Exceldor, dont le siège social est à Lévis. À la demande de nombreux éleveurs, une dizaine d’employés, dont le directeur général, René Proulx, procèdera gratuitement à la livraison de 200 dindes congelées à Lauberivière, vendredi.

«La cause est venue nous chercher directement», explique Gabrielle Fallu, conseillère principale aux relations publiques de la coopérative.

De la même façon, le personnel de l’Université TÉLUQ s'est mobilisé et une collecte éclair a permis d’amasser plus de 800 $. Cette somme permettra d’acheter et de remettre des dindes et autres denrées, vendredi également.

Prochains mois

Il restera une bonne quantité d’aliments qui pourront être utilisés par le refuge lors des prochains mois. En effet, celui-ci sert près de 150 000 repas annuellement. Chaque dollar qui n’est pas mis dans l’achat de nourriture est réinvesti dans les services de l’organisme.

«Ça fait plus de 20 ans que je suis ici et pour que je sois étonné, ça en prend beaucoup! C’est du jamais-vu. On voit que les gens sont sensibles aux besoins des personnes démunies. Ça me rassure de voir ça», conclut M. Boulay.