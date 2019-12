Les Sabres complètement désorganisés sans Eichel

Privés de leur capitaine Jack Eichel, qui a dû s’absenter pour soigner une grippe, les Sabres de Buffalo ont été humiliés 6 à 1 par les Flyers, à Philadelphie, jeudi soir.

Les visiteurs ont été très peu inspirés en attaque, tirant seulement 17 fois au filet de Carter Hart. Le jeune gardien de but a bien failli enregistrer le jeu blanc, mais le 15e but de la saison de Victor Olofsson a mis fin à ses espoirs en milieu de troisième engagement.

Du côté des Flyers, James van Riemsdyk a trouvé le fond du filet deux fois, tandis que Sean Couturier et Travis Konecny se sont chargé du jeu d’équipe, avec respectivement deux et trois mentions d’aide.

Eichel, lui, voit sa série de 17 matchs avec au moins un point prendre fin, même s’il n’a pas joué. Buffalo a également perdu les services de l’attaquant Johan Larsson, qui n’a pas quitté le vestiaire après la deuxième période.

Une rare victoire des Islanders face aux Bruins

À Boston, des buts de Jordan Eberle et Mathew Barzal en tirs de barrage ont permis aux Islanders de New York de s’imposer 3 à 2 devant les Bruins.

David Pastrnak a été le seul joueur de l’équipe locale à secouer les cordages en fusillade.

Il s’agit d’une première victoire en huit matchs pour les Islanders face aux Bruins.

C’est Torey Krug qui a forcé la tenue d’une prolongation en marquant son cinquième but de la saison en milieu de troisième période, alors que les Bruins profitaient d’un avantage numérique.

Johnny Boychuk et Barzal avaient donné les devants 2 à 1 aux visiteurs en deuxième période.

Anders Bjork avait quant à lui ouvert la marque pour Boston dès la deuxième minute de jeu.

Les Bruins présentent maintenant une fiche de 1-4-3 à leurs huit derniers matchs.

Tyler Seguin complète la remontée

À St Petersburg, Tyler Seguin a couronné en prolongation une poussée de trois buts sans réplique des Stars de Dallas, qui ont eu le meilleur sur le Lightning de Tampa Bay par la marque de 4 à 3.

L’équipe du Texas tirait de l’arrière par deux filets lorsque Radek Faksa a réduit l’écart en fin de deuxième. Jason Dickinson a envoyé tout le monde en prolongation en étant le seul à marquer lors du troisième vingt.

Seguin et John Klingberg ont récolté deux points chacun, tandis que Mikhail Sergachev et Ondrej Palat les ont imités chez l’équipe locale.

Le portier des Stars Anton Khudobin a défendu sa cage de brillante façon, repoussant 45 des 48 tirs auxquels il a fait face.

Grosse soirée pour Patrick Kane

À Winnipeg, Patrick Kane a récolté quatre points dans un gain de 4 à 1 des Blackhawks de Chicago face aux Jets.

En plus d’inscrire son 19e but de la saison, l’attaquant américain a contribué aux réussites d’Alex Nylander, de Dominik Kubalik et d’Erik Gustafsson. Tucker Poolman a été l’unique marqueur des Jets.

Robin Lehner a livré une solide performance devant la cage des Blackhawks en réalisant 36 arrêts.