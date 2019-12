Rouge et Or: le joueur par excellence du collégial D1, Arnaud Desjardins, jouera pour Laval

Le Rouge et Or de l'Université Laval a reçu son cadeau de Noël quelques jours plus tôt que prévu.

Joueur par excellence du circuit collégial Division 1, le quart-arrière Arnaud Desjardins poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or.

Le pivot des Spartiates du Vieux Montréal a fait connaître sa décision cet après-midi. En fin de compte, Desjardins a tranché entre Laval, les Carabins de l'Université de Montréal et les Mustangs de Western.

Une douzaine d'équipes lui ont démontré de l'intérêt et il a visité toutes les formations du RSEQ, sauf le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke. Il a également visité Carleton, Ottawa et Guelph, en plus de Western en Ontario. Desjardins a connu une dernière saison de rêve.

Il a amassé 2152 verges par la passe pour mener les Spartiates au titre de la saison régulière. Il a lancé 33 passes de touché et fut victime de seulement deux interceptions.

Plus de détails suivront...