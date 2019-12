SNC-Lavalin sauvée

C’est réglé : Groupe SNC-Lavalin est maintenant sauvée de la « prison » grâce à un accord relativement aux accusations fédérales de fraude. Et est également sauvée de la déconfiture financière.

Tous les chefs d’accusation contre Groupe SNC-Lavalin et sa division internationale SNC-Lavalin International ont été retirés.

C’est donc dire que la haute direction de SNC-Lavalin n’a plus besoin de courtiser le gouvernement fédéral en vue de conclure un « accord de réparation » devant lui éviter le procès criminel.

Le dossier est clos.

Quel soulagement pour le premier ministre Justin Trudeau ! On se rappellera qu’il s’était carrément mis les pieds dans les plats à la suite des pressions exercées par son bureau, à l’automne 2018, sur sa ministre de la Justice de l’époque, Jody Wilson-Raybould, en vue de la forcer à conclure un tel accord de réparation. M.Trudeau s’était retrouvé au centre d’un scandale politique à la suite de la démission de Mme Wilson-Raybould.

GROSSE AMENDE

Évidemment, il y a un prix à payer pour se sortir des accusations de fraude qui étaient portées contre SNC-Lavalin.

Un, il a fallu que sa filiale SNC-Lavalin Construction reconnaisse sa culpabilité à l’égard d’un chef d’accusation de fraude en lien avec des projets exécutés en Libye entre 2001 et 2011.

Deux, SNC-Lavalin Construction doit verser une amende de 280 millions de dollars, payable en versements égaux sur cinq ans.

Et trois, SNC-Lavalin Construction est assujettie à une ordonnance de probation de trois ans.

Pour se conformer à cette ordonnance de probation, SNC doit retenir les services d’un contrôleur indépendant qui fournira des rapports initiaux et annuels. Et SNC devra apporter toutes les modifications que le contrôleur indépendant recommandera et qui seront entérinées par la cour à l’égard des programmes de conformité et d’éthique.

Cela dit, il faut savoir que Groupe SNC-Lavalin n’en sera pas à sa première surveillance externe.

La multinationale de l’ingénierie fait déjà l’objet d’une surveillance de la part de Services publics et Approvisionnement Canada et de la Banque mondiale. Elle affirme qu’elle a mis en place « un solide programme d’éthique et de conformité » répondant aux plus hautes normes internationales.

L’AVENIR

Selon le président et chef de la direction de SNC-Lavalin, Ian L. Edwards, l’accord que vient de conclure la compagnie change la donne pour la société et permet enfin de tourner la page.

« Nous amorçons en effet un tout nouveau chapitre axé sur la croissance future et l’atténuation des risques de notre entreprise. »

L’incertitude juridique étant maintenant éliminée, l’avenir de SNC-Lavalin s’annonce enfin prometteur pour les 50 000 employés de cette firme à travers le monde, dont 3400 au Québec et 5600 dans le reste du pays.

ET NOUS

Le sauvetage de SNC-Lavalin représente notamment une excellente nouvelle pour « notre » portefeuille collectif.

En effet, par l’entremise de la Caisse de dépôt et placement du Québec, nous détenons collectivement près de 35 millions d’actions de SNC-Lavalin, pour une valeur de un milliard de dollars.

Vive le sauvetage de SNC-Lavalin !