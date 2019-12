Une équipe plus hermétique

CALGARY | Le Canadien tentait, jeudi, de remporter un sixième gain à ses huit derniers matchs. Tout un revirement de situation pour une formation n’ayant pas été capable de connaître la victoire à ses huit rencontres précédentes.

Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre ce qui a permis à la troupe de Claude Julien de redresser le cap. Depuis la fin de cette difficile séquence, le Canadien n’a accordé que 12 buts, donc une moyenne de 1,71 par match.

Évidemment, le premier réflexe est de se tourner vers Carey Price. Comme il nous a habitués souvent, le Britanno-Colombien a connu un passage à vide au mois de novembre. Sa moyenne de buts alloués de 4,90 et son taux d’efficacité de ,840 n’avaient rien pour inspirer confiance.

Depuis, son dossier de 4-2-0, sa moyenne de but alloué de 1,68 et son taux d’efficacité de ,944 le rapproche de ses standards de qualité.

Toutefois, comme ils l’ont fait à plusieurs occasions au cours de la mauvaise séquence, ses coéquipiers se sont assurés de venir à sa défense.

« Je sais que tout le monde l’a critiqué au mois de novembre. Tout le monde disait qu’il éprouvait des ennuis. Mais je n’ai jamais cru à cela un seul instant », a soutenu Ben Chiarot, dans le vestiaire des visiteurs du Scotiabank Saddledome de Calgary.

« En fait, c’est nous qui n’étions pas bons devant lui, a poursuivi le défenseur. Nous accordions des chances de grande qualité aux adversaires et beaucoup trop de surnombres. Ça finit par compliquer la vie à n’importe quel gardien. »

Photo Reuters

Quand la défense crée l’attaque

Phillip Danault abondait dans le même sens dans les heures précédant ce premier affrontement entre les Flames et le Canadien. De plus, il a ajouté que ses coéquipiers attaquants et lui avaient commencé à tourner les coins ronds. Une mauvaise habitude commune à toutes les équipes qui traversent un creux de vague.

« On trichait un peu plus. Les attaquants, on essayait de sortir de notre territoire trop rapidement. Ça nous a coûté des buts, a-t-il expliqué. Maintenant, on travaille mieux en groupe de cinq. En plus de nous permettre de resserrer la défense, ça nous permet de créer de l’attaque. »

Particulièrement au sein du trio de Danault lui-même. Brendan Gallagher (4), Tomas Tatar (4) et lui (1) ont inscrit neuf des 19 buts du Canadien au cours des sept derniers matchs (avant celui de jeudi).

« À force de jouer ensemble, on finit par se trouver partout sur la glace. On travaille fort durant les entraînements et on se parle beaucoup pendant les arrêts de jeu. On veut bien jouer, chaque soir, et on place la barre haut. On veut devenir meilleurs, alors on n’a pas peur de se crier après », a raconté le Québécois.

Photo AFP

Une question de confiance

À sa quatrième saison complète avec le Canadien, Danault affichait, avant le match de jeudi, 26 points au compteur. Un rythme qui devrait lui permettre de devancer son sommet personnel (53 points) atteint l’an dernier.

Mais au-delà de la feuille de pointage, Danault apparaît comme un joueur encore plus en confiance. En zone adverse, il effectue des manœuvres et des passes qu’il hésitait à compléter lors des dernières saisons.

« La confiance nous pousse à faire beaucoup de choses. Cette confiance vient aussi des compagnons de trio. On s’aide beaucoup, tous les trois, à avoir notre niveau de confiance dans le tapis. »