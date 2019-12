Ville de Québec: Régis Labeaume ne voulait pas d’un «débat malsain» sur le cimetière musulman

C’est pour éviter «un débat malsain» que le maire de Québec a sciemment accéléré la cadence afin de dénicher un terrain qui abritera, à partir de l’été 2020, le futur cimetière musulman.

C’est l’aveu fait par Régis Labaume lui-même, jeudi matin, lors de la signature officielle de l’acte de vente de ce terrain adjacent au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, en bordure de la rue Frank-Carrel, à Sainte-Foy.

«Je voulais que ça se passe rapidement et qu’on n’en parle plus. Je n’avais pas le goût qu’on en discute. Je n’avais pas le goût de débat. J’avais promis et on livrait tout simplement. Ça a été fait comme ça délibérément», a fait savoir le maire en relatant la rapidité avec laquelle les choses se sont déroulées lorsque la Ville a identifié le bon terrain.

Photo Jean-François Desgagnés

Selon lui, «ce genre de débat là, ça peut être acrimonieux. Les résultats sont inutiles. Je n’avais pas le goût que quelques-uns en rajoutent avec tout ce qu’on avait vécu en janvier (2017 au moment de l’attentat à la Grande Mosquée de Québec)».

Le maire a ajouté que «Québec va changer avec le temps. Dès aujourd’hui, il faut réfléchir à ce qu’on peut faire pour que – dans notre communauté – on puisse vivre en harmonie et accepter les différences. Québec est une ville francophone, d’obédience judéo-chrétienne, blanche. La ville va se métisser avec le temps. C’est inévitable. Il faut réfléchir et se demander comment on peut tout vivre ça en harmonie».

Photo Jean-François Desgagnés

Annonce très attendue

Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), s’est montré fort satisfait. «Je soupire d’aise de voir cette minute tant attendue par nous tous. Nous attendions cette journée depuis 20 ans», s’est-il exclamé.

Faisant référence à l’échec du référendum sur le cimetière musulman à Saint-Apollinaire, à l’été 2017, il a ajouté que «la démocratie, parfois, a ses grands côtés. Mais quand elle est poussée au bout afin qu’une minorité défasse un geste utile pour la société, c’est vraiment dommage».

Photo Jean-François Desgagnés

Investissement de 500 000 $

Le terrain du futur cimetière fait 5600 mètres carrés. Il pourra accueillir 500 dépouilles dès l’été 2020.

Il a été vendu, par la municipalité, au CCIQ au coût de 265 000 $. En incluant les aménagements nécessaires, l’investissement de la communauté musulmane s’approche des 500 000 $, a-t-on fait savoir.

Pour le moment, les musulmans du Québec disposent d’un seul cimetière, situé à Laval. Il est en fonction depuis 1992.