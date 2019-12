15 idées cadeaux pour faire plaisir à Noël!

C’est la course contre la montre pour trouver LE cadeau qui fera plaisir à un de vos proches ? Laissez-moi vous inspirer avec des idées cadeaux, pour tous les budgets, que vous pouvez vous procurer jusqu’à la dernière minute.

Un conseil, ne partez jamais sans une liste ou, mieux encore, faites un prémagasinage en ligne, cela vous évitera temps et argent en plus d’être plus efficaces. D’ailleurs, si le temps de livraison le permet, les commandes en ligne sont rapides et on sait si le cadeau est en stock. Même qu’en achetant un forfait ou un abonnement en ligne, vous pouvez imprimer le chèque-cadeau instantanément.

Le magasinage des Fêtes peut aussi être un moyen d’économiser pour le reste de l’année sur des produits que vous utilisez puisque plusieurs marques offrent des rabais ou encore des emballages cadeaux qui contiennent une valeur supérieure.

Bon magasinage et Joyeuses Fêtes !

OFFRIR LA DÉTENTE EN CADEAU

Les forfaits des Fêtes sont irrésistibles ; de l’expérience thermale qui vient avec un cadeau, au forfait qui inclut massage, soin, repas et bulles. Vous avez le choix parmi cinq forfaits, aux noms inspirant comme le Nordic, Polaire, Givre, Neige et Arctique. Pour soi ou à partager en duo avec un être cher dans tous les STROM SPA NORDIQ. Voir détails en ligne : stromspa.com

Robe de chambre LA VIE EN ROSE 59,95 $

LES COFFRETS EN ÉDITIONS LIMITÉES

Ils ont une valeur bonifiée

PHILOSOPHY 52 $ chez Sephora

IDC DERMO 59,99 $ Prix normal 99,99 $

Ensemble de mallettes souples SEPHORA, 26 $ en solde

Boule de Noël Pamplemousse Goyave 15 $ chez Fruits & Passion

Lèvres à croquer de Clarins 25 $

LUSH 59,95$

LES JET SETTERS

Burberry Kisses 38 $

VEUVE COQUELICOT 72,50 $

LES ÉCOLOS

Pour emballer vos cadeaux

STARBUCKS 27,95 $

Boîte en métal réutilisable BENEFIT COSMETICS 53 $

Lot de 3 sacs en toile réutilisables amazon.ca 23,99 $

LES TECHNOS

Les montres tendance et intelligentes.Suivez votre sommeil et vos activités.

Haut-parleur intelligent avec écran ECHO SHOW 5 99,99 $

GPS et moniteur cardiaque au poignet, montres Polar Ignite 329,99 $