LANGLAIS, Antonio

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 17 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Antonio Langlais, époux de dame Nicole Gagné. Né à Québec, le 14 juin 1932, il était le fils de feu dame Joséphine Robichaud et de feu monsieur Louis Langlais. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2020. Outre son épouse Nicole, monsieur Langlais laisse dans le deuil son fils Kevin (Joaquim Caldas); son beau-frère Gustave Valin (feu Thérèse); de la famille Gagné: Louise, Marcelle, Gaétane (Donald Blais), France (Alain Lemelin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie Jacques et Lawrence Lachance pour leur présence de même que tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de