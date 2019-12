Le dimanche 15 décembre dernier, Archibald Microbrasserie de Sainte-Foy a accompli un geste du cœur pour adoucir la période des fêtes de près de 250 personnes démunies, invitées au dîner de Noël du 7e Archidon. Grâce à la collaboration du Réseau de transport de la Capitale (RTC), Lauberivière et plusieurs partenaires de la région, c’est dans une ambiance bienveillante que les convives ont pu savourer un menu traditionnel de Noël, concocté par l’équipe d’Archibald.

Une vingtaine de personnalités publiques, dont Pierre Gingras et Karine Gagnon, du Journal de Québec, et Ève-Marie Lortie, Stéphane Turcot et Carl Larouche, de TVA, ont donné de leur temps comme serveur d’un jour pour leur offrir un agréable moment. Deux chorales étaient également sur place et ajouter à l’atmosphère festive. Archibald a aussi remis 11 000$ à Lauberivière.