Centre Vidéotron: Guy Lafleur et Réal «Buddy» Cloutier parmi les légendes du hockey

La population a tranché : ce sont les joueurs Guy Lafleur et Réal Cloutier qui complèteront l'allée commémorative des légendes du hockey devant le Centre Vidéotron.

Le vote a été serré dans le cas de l'ancien joueur des Nordiques dans l'Association mondiale de hockey (AMH) Réal Cloutier, surnommé Buddy. Il a remporté la faveur du vote populaire. Il s'est classé en tête de liste avec 36 % des voix. Marc Tardif a obtenu 35 %, Jean-Claude Tremblay 20 %, Serge Bernier 4 % et Richard Brodeur 3 %.

Buddy Cloutier s'est illustré comme fin marqueur lors de son passage dans l'AMH. Il a connu quatre saisons consécutives de plus de 50 buts, dont une de 75 filets.

Pour la période des Remparts, les honneurs sont allés au démon blond, Guy Lafleur, qui a survolé la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) lors de son passage avec l'équipe junior de Québec. Le choix des participants a été sans équivoque. En tout, 75 % des voix ont été enregistré en sa faveur, laissant des miettes pour ses concurrents: Simon Gagné 7 %, Alexander Radulov 6 %, Marc-Édouard Vlasic 6 %, André Savard 4 % et Guy Chouinard 2 %.

Photo d'archives

À sa première saison dans la LHJMQ, il a encaissé un total impressionnant de 103 buts et 67 passes en seulement 56 matchs. À sa seconde saison, il a joué 62 matchs et engrangé 209 points, dont 130 buts. Les deux joueurs seront honorés avec des oeuvres d'art, qui viendront s'ajouter à celle qui saluent les prouesses de Joe Malone, de Jean Béliveau et des frères Stastny.

Chacune d'eux coûtera 200 000 $ et elles complèteront l'allée commémorative, qui présente les cinq périodes marquantes de l'histoire du hockey à Québec.

En tout, la Ville de Québec a reçu 6300 votes pour cette dernière étape du concours.