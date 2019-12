Comment calmer mon pittbull de mari?

Notre fils de sept ans manifeste un talent certain pour le hockey et son père a décidé de l’inscrire dans une ligue mineure comme pee-wee. J’étais contre au départ à cause de tout ce qu’on apprend sur ce qui se passe dans les arénas entre parents, mais surtout à cause des dangers que ce sport représente pour notre fils lui-même. Mais je me suis inclinée devant l’insistance de mon fils à vouloir performer sur une patinoire.

Le problème c’est que mon mari agit comme un véritable pitbull dans l’aréna quand il va voir son fils pratiquer ou jouer. À tel point que je préfère ne plus les accompagner pour ne plus être témoin de ses excès. Comment faire pour lui faire entendre raison?

Une mère

Vous devriez le filmer avec votre téléphone pendant qu’il fulmine, pour lui montrer l’image qu’il donne de lui à son fils. Autre geste à poser, emmenez-le sur le site de hockey Canada pour visualiser les objectifs poursuivis par la ligue au niveau pee-wee soit: « en premier lieu, le plaisir, en deuxième lieu, le perfectionnement des tactiques individuelles, et en troisièmement lieu, l’introduction au jeu collectif. » Rien à voir avec l’esprit de compétition et la rage de vaincre.