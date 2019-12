Des dossiers du ministère de l'Immigration à la vue de tous

Une boîte remplie de dossiers du ministère de l’Immigration, contenant des renseignements personnels, a été trouvée vendredi dans une ruelle du Vieux-Montréal, à la vue de tous.

La découverte a été faite par un citoyen près d’un bureau du ministère, rue Saint-Jacques. Contacté par TVA Nouvelles, le ministère de l’Immigration n’était pas au courant de la situation.

Il a ensuite confirmé qu'il y a bel et bien eu une faille en matière de sécurité. Une erreur se serait produite lors de la manutention de la boîte par un fournisseur. Aucune autre boîte n'aurait été abandonnée. Selon des informations obtenues pat TVA Nouvelles, la boîte serait tout simplement tombée du support utilisé par le fournisseur.

La boîte est identifiée au nom du gouvernement du Québec. À l’intérieur, il y avait des documents traitant des demandes d’immigration et, rapidement, il était possible de lire des informations sensibles. Il y avait notamment des photocopies de diplômes et de relevés de notes.

«Une enquête est en cours et la lumière sera faite assurément parce que c’est une situation intolérante pour le ministère», a affirmé Benjamin Bourque, porte-parole du ministère.

Après avoir consulté l'enregistrement d'une caméra de surveillance, le ministère a conclu que tous les documents étaient toujours dans la boîte, intacts. L'information n'aurait donc pas été compromise.