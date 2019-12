Donald Trump perd un allié fidèle: le Christinity Today demande sa destitution

Que ce soit par conviction ou par opportunisme politique, une majorité de chrétiens évangéliques appuient Donald Trump depuis son entrée en politique.

Le pari politique de ces chrétiens a rapporté jusqu’à maintenant puisque l’administration adopte généralement leur point de vue et que le président a préservé la majorité conservatrice de la Cour suprême par la nomination des juges Gorsuch et Kavanaugh.

Devant l’appui inconditionnel de fidèles pour qui le respect de valeurs chrétiennes est habituellement fondamental, il me semblait bien légitime de soulever le paradoxe que constitue un appui à Donald Trump. Il était tout aussi sensé de s’interroger sur les limites de ce soutien face aux déclarations et au comportement de l’actuel président. Vous l’imaginiez vraiment comme l’élu, un messager divin dont la présidence saurait inspirer des vocations?

Depuis hier les choses ont changé et le président a semble-t-il franchi la limite. Le très influent magazine chrétien Christianity Today (plus de 10 millions de lecteurs par moi) a carrément appelé à la destitution d’un président immoral et incompétent. Les mots sont durs : «To use an old cliché, it’s time to call a spade a spade, to say that no matter how many hands we win in this political poker game, we are playing with a stacked deck of gross immorality and ethical incompetence.»

Si on considère la popularité du président auprès de l’ensemble des chrétiens, le jugement du magazine est courageux. Cette déclaration me semble cependant intègre et conforme à sa ligne éditoriale habituelle. On peut se prononcer sur la politique, mais elle ne constitue pas une fin en soi. Les valeurs chrétiennes doivent avoir préséance.

Il est possible que cet éditorial se perde dans le tourbillon actuel et que des électeurs l’aient déjà oublié lors du vote de novembre 2020, mais l’équipe de campagne de Donald Trump aurait tort d’ignorer les retombées potentielles. Dix ou onze millions de fidèles qui basculent dans l’autre camp ou qui s’abstiennent, c’est largement suffisant pour permettre une victoire démocrate quand on considère à quel point la course est serrée.

Le lien pour la position éditoriale du Christianity Today ici .