Entente hors cour entre Régis Labeaume et Jean Gagnon

Le maire Régis Labeaume s’est finalement entendu à l’amiable avec l’ancien président des cols blancs, Jean Gagnon, qui avait intenté une poursuite en diffamation contre lui pour des propos sur son état de santé il y a sept ans.

La Ville de Québec a diffusé un communiqué, vendredi après-midi, pour confirmer l’entente hors cour avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec pour les propos tenus par le maire à l’endroit de M. Gagnon en décembre 2012.

«J’adore M. Gagnon. Mais il est toujours au bout de sa chaîne. Le problème, c’est qu’il va retourner en burn-out à un moment donné», avait lâché le maire de Québec, à une époque où les relations de travail étaient particulièrement tendues en raison d’un conflit ouvert sur l’avenir des régimes de retraite des fonctionnaires.

M. Gagnon avait répliqué, quelques semaines plus tard, avec une poursuite en dommages de 75 000$, invoquant une atteinte à sa réputation et à sa vie privée. Son avocat rappelait alors que le dossier médical d’un employé est confidentiel. Jean Gagnon revenait alors d’un congé maladie de plus de six mois.

Les détails de l’entente n’ont pas été révélés. «Cette entente à la satisfaction des deux parties a été ratifiée dans le meilleur intérêt de toutes les parties et de la population. Tel que la Ville l’avait reconnu à l’époque, ces propos, tenus à l’occasion d’une mêlée de presse à la veille du congé des fêtes, n’auraient pas dû être prononcés et le maire a lui-même exprimé à plusieurs reprises les avoir regrettés.»

«C’est le temps de lâcher prise»

Joint par Le Journal, Jean Gagnon dit avoir accepté de tourner la page. Il craignait que les procédures puissent s’étirer encore pendant plusieurs années.

«Moi, je n’ai pas encore cinq ans de ma vie à mettre dans ça, d’autant plus qu’il y a une certaine paix industrielle en ce moment. Ce n’est pas moi qui vais en remettre... Les membres du syndicat et les citoyens de la Ville ont assez payé pour ça. C’est le temps de passer à autre chose et de lâcher prise», a-t-il commenté au bout du fil, refusant d’en dire davantage sur les termes de l’entente, qui est confidentielle.