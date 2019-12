Le Clap Place Ste-Foy, officiellement ouvert!

Le 12 décembre dernier, le nouveau cinéma Le Clap Place Ste-Foy était officiellement inauguré, au grand bonheur des cinéphiles de Québec. Reconnu pour sa grande variété de styles, allant des superproductions aux films d’auteur, Le Clap conserve sa place dans une case à part! Avec ses 12 salles variant de 30 à 250 places, munies de sièges haut de gamme à mousse mémoire, de fauteuils électriques inclinables, son bistro et son offre alimentaire différente, sans compter ses équipements visuels et acoustiques de haute technologie, le cinéma promet de maximiser l’expérience de divertissement de sa clientèle. Information et horaire des films : clap.ca