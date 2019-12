Le maire en mission

S’il s’est d’abord fait tirer l’oreille pour croire à l’importance du transport en commun, Régis Labeaume y voit maintenant sa principale raison pour demeurer maire de Québec.

Il peut être très difficile de bâtir dans un environnement comme celui de Québec, spécialement quand il s’agit de transport en commun. L’offre et les habitudes qui y sont liées accusent beaucoup de retard, et les gens n’en ont donc pas expérimenté de grands bénéfices. Les voix réfractaires bénéficient d’une attention disproportionnée. C’est ce que M. Labeaume appelle la « bulle », et qu’il fuit.

Aurait-il avantage à offrir la réplique, lui qui n’accorde plus que rarement d’entrevues à des radios privées ? J’aurais tendance à croire que oui, mais peut-on vraiment gagner contre un discours démagogique ?

Le maire dit néanmoins vivre avec cet environnement. « Je ne suis pas obligé, et j’ai juste à m’en aller si je ne suis pas content. » Il entend « déconstruire toutes les peurs », en 2020, en allant à la rencontre des citoyens et des commerçants. S’il veut réussir à renverser la vapeur, il ne devra rien tenir pour acquis. Le principal signe d’usure d’un politicien survient lorsqu’il n’est plus à l’écoute de ses citoyens.

Rumeurs en ville

Maire depuis 2007, Régis Labeaume a souvent donné l’impression d’en avoir marre, surtout dans les mois précédant son départ pour traiter un cancer, cette année. Dans le contexte, pourquoi avoir choisi de revenir aussi vite, et pourquoi vouloir continuer ? « Parce que je ne peux pas m’en aller sans bâtir ce projet-là, lance-t-il en parlant du tramway. Je ne peux pas faire ça. » Son départ aurait été irresponsable, couillon. Il n’aurait vraiment pas été fier de lui et souhaite « amener ce projet où il faut qu’il soit ».

M. Labeaume rappelle qu’il y travaille depuis 10 ans. Au départ, on parlait d’un tramway, pierre angulaire du plan de mobilité durable, jugé trop coûteux par le gouvernement Charest. Puis, on a parlé d’un SRB, largué par Lévis. Le tramway est revenu, plus ambitieux, mais surtout avec l’aval de Québec pour du financement.

La mise en service du tramway est prévue à compter de 2025. Est-ce donc à dire qu’il sollicitera un cinquième mandat en 2021 ? « On verra », répond-il, refusant de commenter les rumeurs qui lui font préparer sa succession. Les noms de Dominique Brown et de Sébastien Proulx circulent. Il ne commente pas non plus. Il préfère garder le focus sur son grand legs.