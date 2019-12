Le temps d’une dinde...

Éric Boulay, directeur général de Lauberivière, lance un appel à votre générosité légendaire à l’approche de la fête de Noël. C’est que les réfrigérateurs, qui contiennent habituellement une bonne quantité de dindes en vue de la préparation du traditionnel réveillon de Noël ainsi que le souper du 25 décembre, sont malheureusement bien peu remplis. Habituellement, de généreux donateurs offrent à Lauberivière des dindes, des pâtés à la viande ou d’autres mets traditionnels pour le temps des Fêtes. Cependant, cette année, on note une diminution importante de ce genre de denrée alimentaire. Vous savez quoi faire : 401 rue Saint-Paul, à Québec, ou vous pouvez faire un don à https://lauberiviere.org .

Bonne retraite Richard

Photo courtoisie

Groupe Garneau thanatologue a souligné, lundi dernier (16 décembre), le départ à la retraite de Richard Turgeon au Complexe Blais, Gilbert & Turgeon de Lévis. En présence de ses amis, de sa famille et de quelques élus de Lévis, dont les députés Francois Paradis et Steven Blaney, Richard Turgeon, qui a consacré 46 ans de sa vie dans le domaine funéraire et une impressionnante implication dans la vie communautaire de Lévis (Rotary, Optimiste et autres), estime que le temps était venu de prendre plus de temps pour lui et toute sa famille. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Samuel Turgeon, Marie-France Turgeon, Richard Turgeon, sa conjointe Christianne Brochu, Jean Garneau, Rollande Roy, Valérie Garneau et Marie-Ève Garneau du Groupe Garneau.

Pour la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux

Photo courtoisie

Le 6e concert-bénéfice de Noël de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, mettant en vedette le groupe Tocadéo, a remporté un vif succès, le 4 décembre dernier, en permettant d’amasser la somme de 38 000 $. Les profits de ce spectacle annuel aideront la fondation à poursuivre sa mission qui est d’assurer la pérennité du sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de L’Enfant-Jésus à Beauport et de promouvoir la spiritualité thérésienne. Sur la photo, l’abbé Réjean Lessard, directeur général de la fondation et recteur du sanctuaire, Steeve Gagné, propriétaire du Marché d’alimentation IGA Extra Gagné & Filles de Beauport, président d’honneur de l’événement, et Jocelyn Nadeau, président de la fondation.

La relève en action

Photo courtoisie

Tristan, Magali et Pierloup Roberge, âgés de 18 à 22 ans, représentent désormais la relève et le futur des Glissades Tewkesbury. Copropriétaires depuis 2016 de l’entreprise fondée par leur père il y a 20 ans, ils ont pris la relève afin d’exploiter au maximum l’immense domaine de Tewkesbury qui offre, selon la saison, glissades, équitation et rafting. Grâce à un nouveau système d’enneigement artificiel, le centre des Glissades Tewkesbury ouvrira officiellement ses portes à compter de demain, 21 décembre. Renseignements : https://lesglissadestewkesbury.com .

Anniversaires

Photo courtoisie

Denys Paul-Hus (photo), président des Sélections mondiales des vins, 72 ans... Jean-François Côté, propriétaire des Hôtels Nouvelle-France et restaurateur... Andrei Markov, ex-défenseur des Canadiens, 41 ans, maintenant dans la KHL... Geneviève Angers, comédienne québécoise, 50 ans... François Massicotte, humoriste, comédien et animateur québécois, 53 ans... Peter Criss, batteur de Kiss de 1973 à 1981, 74 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 20 décembre 2018. Lise Marier (photo), 77 ans, chanteuse de Québec dans les années 1970 avec quelques « 45 tours », dont Comme toujours avec l’orchestre de Marc Drolet... 2016. Dominique Lévesque, 64 ans, humoriste (Groupe Sanguin) et comédien québécois... 2012. Michel Gariépy, 80 ans, un pionnier de la radio à Québec, metteur en scène au Théâtre La Fenière et directeur du Trident dans les années 1970... 2007. Tommy Byrne, 87 ans, ex-lanceur des Yankees de NY.