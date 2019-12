Les derniers vilains: une ode à la liberté

Plus de trois décennies après avoir quitté l’arène, le lutteur Paul « The Butcher » Vachon, frère de Maurice « Mad Dog » Vachon, s’est livré sur la vie peu banale que sa famille et lui ont connue dans le documentaire de Thomas Rinfret, Mad Dog & The Butcher : Les derniers vilains.

Celui-ci a suivi Paul Vachon pendant près de cinq ans pour réaliser ce film touchant. « C’est plonger dans la vie d’un vieil homme qui a des souvenirs extraordinaires, d’une vie extraordinaire, a déclaré le réalisateur en entrevue avec Stéphane Turcot. C’est pas banal, ce qu’ils ont vécu, ces hommes et ces femmes de la famille Vachon. »

Au-delà de la carrière internationale des Vachon dans le monde de la lutte, alors qu’ils étaient considérés comme des méchants, l’ex-lutteur de 82 ans revient sur des souvenirs de famille, mais aussi sur les faits qui ont marqué la société sur trois décennies, soit des années 1950 à la fin des années 1970.

Paul, dit « The Butcher » Vachon est né à Ville-Émard en 1938. Il était le septième d’une famille de 13 enfants. Il a disputé 6000 matchs de lutte dans 33 pays. Il a connu énormément de succès en luttant seul, mais aussi avec son frère, Maurice « Mad Dog » Vachon, avec qui il a été sacré champion du monde par équipe. Aujourd’hui, le dernier survivant de la dynastie des lutteurs Vachon vit dans une roulotte avec son épouse. Il continue d’aller de foires en festivals pour vendre ses livres, mais aussi et surtout, pour raconter son histoire.