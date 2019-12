Les gourmandises de Guylaine Tanguay

Pour mon spécial du temps des Fêtes, j’ai demandé à des personnalités québécoises de me livrer leurs coups de cœur gourmands. Cinquième article d’une série de six.

Possédant une discographie de 14 albums, Guylaine Tanguay roule sa bosse dans la musique country depuis maintenant 30 ans. Rien de moins ! Et elle peut maintenant se vanter de pouvoir ajouter le rôle d’animatrice avec son émission Tout simplement country. Cette femme rassembleuse est véritablement une artiste multidisciplinaire. Comme moi, vous serez charmé !

« Chez moi, c’est autour de l’îlot dans la cuisine que ça se passe. Je suis une fille de gang et j’adore recevoir. C’est un plaisir pour moi », détaille Guylaine Tanguay.

CANNEBERGE

Photo courtoisie

Qu’elles soient séchées ou enrobées de chocolat, les canneberges sont de plus en plus populaires. Et dans le temps des Fêtes, impossible de passer à côté de la fameuse gelée. La compagnie Nutra-Fruit exploite ce petit fruit acidulé rempli d’antioxydants depuis 2006 et elle la propose sous de nombreuses variantes.« J’en mange à longueur d’année. En plus, j’ai toujours un sac au congélateur. J’en mets sur mes plateaux de charcuterie, car je trouve en plus que ça ajoute de la couleur et de la saveur. »

Nutra-Fruit / nutra-fruit.com

CHEDDAR PERRON 4 ANS – LE DOYEN

Photo courtoisie

La Fromagerie Perron produit un fromage délicieux : le Cheddar Perron 4 ans. Sa texture crémeuse en bouche se marie à merveille avec ses notes de noisette. Un délicieux fromage qui accompagne des charcuteries ou de la gelée de canneberge.« Avec mes filles, on allait sur place et on regardait par la fenêtre comment il était fabriqué. C’était impressionnant de voir ces grosses briques de fromage. Je le glisse partout : dans les lunchs, sur des plateaux. Je l’adore ! »

Fromagerie Perron / fromagerieperron.com

CIDRE PÉTILLANT

Photo courtoisie

Situé à Frelighsburg, le Domaine Pinnacle est devenu une référence en matière de cidres. Leur cidre pétillant nous offre des notes subtiles de pommes acidulées. Un beau produit qui sort de l’ordinaire.« Comme cadeau d’hôtesse, il est parfait. Il passe partout. Tout le monde (ou presque) le prend en photo. C’est un beau passe-partout pas trop sucré et bien dosé. »

Domaine Pinnacle / cidredomainepinnacle.com

Résolution gourmande pour 2020...

« Je ne suis pas très résolution. J’aime manger et je mange de tout. Je me fais plaisir tout le temps, mais intelligemment. Il suffit de trouver un bel équilibre dans notre assiette. C’est ma recette gagnante », conclut la chanteuse.