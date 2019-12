Louis Garneau dévoile des publicités géantes contre les textos au volant

L’homme d’affaires Louis Garneau a décidé de prendre les grands moyens pour sensibiliser les automobilistes sur le fléau des distractions au volant.

L’entrepreneur et cycliste vient de dévoiler quatre publicités difficiles à ignorer aux abords d’autoroutes majeures à Québec et à Montréal sur lesquelles on peut lire le slogan «pas de texto en auto» présenté sobrement sur un fond noir.

La campagne publicitaire, d’une valeur d’environ 5000$, s’inscrit dans le cadre de la journée de sensibilisation qui porte le même nom, dont la deuxième édition se tiendra ce 22 décembre.

Louis Garneau avait lancé la journée «pas de texto en auto» en 2018 en mémoire de son ami Jason Lowndes, un cycliste­­­ australien prometteur dont la vie a été fauchée par un automobiliste distrait le 22 décembre 2017.

Prévention

C’est d’ailleurs la vente de maillots et de bracelets depuis ce lancement qui a permis de financer les publicités.

«On veut essayer de sauver des vies, de faire de la prévention. Je suis dans la rue tout le temps avec mon vélo et je suis témoin, des fois, d’automobilistes un peu, pas mal distraits», se désole Louis Garneau.

Ainsi, un panneau géant est apparu récemment en bordure de l’autoroute 40 à Saint-Augustin-de-Desmaures et un autre près de l’autoroute 20 à Lévis. Deux autres affiches ont été installées à Montréal pour quelques jours.

Vendredi matin, des employés du Groupe Louis Garneau sont également allés à la rencontre d’automobilistes dans sept succursales Tim Hortons de la région de Québec pour les inviter à s’engager contre les textos au volant, leur remettant entre autres des autocollants.

Photo Dominique Lelièvre

Journée nationale

Louis Garneau a profité de l’occasion pour lancer un appel au premier ministre François Legault. Il souhaite faire du 22 décembre une journée nationale contre les distractions au Québec.

«Avec la province qui en ferait une journée nationale, les autres provinces embarqueraient puis communiqueraient ça partout dans le monde», croit l’homme d’affaires, qui aspire même à donner une dimension internationale au mouvement, avec l’aide de son réseau de contacts et par le biais des médias sociaux.

C’est loin d’être la première fois que Louis Garneau s'exprime au sujet de la sécurité routière. Il y a quelques années, il avait maintes fois réclamé la création d’une loi pour exiger une distance raisonnable entre autos et vélos, lors de dépassements.