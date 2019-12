Match des toutous des Remparts

Le dimanche 8 décembre, les Remparts disputaient une partie bien spéciale alors qu’ils prenaient part au Match des toutous, présenté par KIA. Les amateurs étaient invités à apporter leurs toutous en grand nombre et à les lancer sur la glace lors du premier but de l’équipe. Pour l’occasion, messieurs Serge Beaudoin, président de KIA Ste-Foy, Québec et Val-Bélair, et Pascal Lapierre, de KIA Canada, ont participé à la mise au jeu protocolaire entourés des plus belles mascottes, dont Champion, qui fêtait son anniversaire.

Ce match est joué dans le cadre de la traditionnelle Journée des toutous présentée en collaboration avec Réno-Jouets et le Service de police de la Ville de Québec. Les toutous amassés seront remis à des enfants en détresse lors d’interventions policières. L'énergie de la foule a à coup sûr contribué à la victoire des Remparts face aux Titans d’Acadie-Bathurst.