Prog Story de retour à Québec

La revue musicale Prog Story créée à Québec revisite les musiques d’Emerson Lake and Palmer, King Crimson, Genesis, Gentle Giant, Jethro Tull, Pink Floyd et Yes.

Après une vingtaine de concerts dans différentes régions du Québec, Prog Story se produira, le 21 mars, au Théâtre de la cité universitaire de l’Université Laval.

On retrouvera quelques nouveaux musiciens et aussi de nouvelles pièces de ces groupes fondateurs du mouvement rock-progressif.

La formation présentera aussi des spectacles le 21 février au Théâtre Granada à Sherbrooke, le 11 avril, à la salle Émile Legault à Montréal et le 8 mai à l’Auditorium Alphonse Desjardins de Gatineau.

Les billets sont en vente sur jlcmusikproductions.tuxedobillet.com.