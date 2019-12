Toronto: malgré le nombre de fusillades, le chef de police reste optimiste

TORONTO – Même si le nombre de fusillades grimpe d’année en année à Toronto, le chef de police de la Ville Reine dit qu’il a la situation bien en main. L’embauche de près de 350 nouveaux policiers pourrait d’ailleurs aider la métropole canadienne à contrer la violence qui l’occupe.

Dans sa conférence de presse de bilan d’année, le chef Mark Saunders a indiqué vendredi que le taux de résolution de ces crimes avec des armes a bondi de 13 %, pour atteindre les 30 %.

Du 1er janvier au 15 décembre 2019, Toronto a été le théâtre de 464 fusillades, qui ont fait 613 victimes, dont 68 morts, a rapporté CTV. L’année précédente, 96 personnes avaient été tuées par balle lors de 399 incidents.

En comparaison, jusqu’ici à Montréal, on a comptabilisé 22 meurtres.

«Nous sommes à la hauteur de ce travail, et nous sommes très bons dans notre travail. Et à mon avis, nous avons le meilleur service au Canada», a dit le chef de police de Toronto, en conférence de presse.

Le chef Saunders a indiqué que les temps de réponse sont stables, que les taux de résolution ont augmenté et que les membres du service de police continuent de s'adapter aux besoins changeants de la métropole canadienne.

Pour lutter contre l’utilisation des armes à feu en 2020, mais aussi pour instaurer une transparence avec le grand public, les policiers vont commencer à porter des caméras sur eux pendant leurs quarts de travail.

De plus, les horaires seront changés et plus de 340 nouveaux policiers seront embauchés grâce à un budget augmenté.

«Nous continuons à établir des relations avec les communautés de la ville grâce à notre programme d'agents communautaires de quartier, ainsi que grâce au travail dévoué de tant de nos agents de première ligne, ce qui représente environ deux millions de points de contact par an», a dit M. Saunders