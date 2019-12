ViacomCBS rachète près de la moitié de l’ancien studio d’Harvey Weinstein

New York | Le groupe américain de médias ViacomCBS a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour acquérir 49% des parts des studios de cinéma Miramax, co-fondés par le producteur déchu Harvey Weinstein.

Le montant de la transaction s’élève à 375 millions de dollars avec un versement initial d’environ 150 millions de dollars en espèces et un engagement à investir 225 millions de dollars pour de nouvelles productions au cours des cinq prochaines années.

Miramax est détenu depuis 2016 par beIN, qui gère des chaînes de sport et de cinéma à travers le monde. Selon l’accord, le groupe qatari conservera 51% des parts de Miramax.

«Ce partenariat avec beIn sera une opportunité unique d’avoir accès à un catalogue de grande valeur, renforçant notre vivier déjà important de propriété intellectuelle à un moment où la demande pour des contenus de qualité ne fait que s’accélérer», a déclaré le PDG de ViacomCBS Bob Bakish dans un communiqué.

Miramax a été fondé en 1979 par les frères Bob et Harvey Weinstein, qui ont revendu l’entreprise en 1993 à la Walt Disney Company pour 60 millions de dollars. Les studios ont ensuite été rachetés en 2010 par un groupe d’investissement incluant le fonds Qatar Holding LLC.

Le catalogue des productions de Miramax comprend plus de 700 films qui ont remporté un total de 68 Oscars, notamment Le Patient Anglais, Shakespeare in Love ou No Country for Old Men.

Accusé par de nombreuses femmes de les avoir harcelées ou agressées sexuellement, Harvey Weinstein doit être jugé à New York à partir du 6 janvier, deux ans après un scandale qui a engendré le mouvement #MeToo et fait tomber plusieurs hommes de pouvoir.