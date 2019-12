10 livres pour les plus jeunes

Héros en herbe

Photo courtoisie

S’il y a un nom qui a marqué l’année 2019, c’est bien celui de Greta Thunberg ! La militante partage la vedette de ce livre avec 28 autres jeunes admirables qui n’ont pas froid aux yeux. Pour l’ado à l’esprit vif et curieux.

La théorie de l’amour et du bilinguisme

Photo courtoisie

Alicia se passionne de psychologie. Elle adore démystifier l’âme humaine ! Est-elle prête à vivre un voyage à l’intérieur d’elle-même ? Elle le découvrira lors d’une immersion anglaise à Vancouver, pour sa dernière année du secondaire... Pour l’âme romantique et voyageuse.

Docteur RIP : Repose en paix

Photo courtoisie

Allier la science et l’humour dans une bande dessinée, c’est possible. Le docteur RIP connaît les manières les plus absurdes et stupéfiantes de mourir et il se fait un plaisir de les partager ! Pour le scientifique comique.

L’année où Sam a changé

Photo courtoisie

Être comme son grand frère : voilà l’objectif des petits frères ! Cependant, le jour où Sam commence à se tenir avec une gang peu recommandable, Nicolas réalise que ressembler à son frère n’est peut-être pas une bonne idée... Pour l’ado sensible.

Mon jumeau et moi : Mystère au chalet

Photo courtoisie

Les jumeaux Théo et Félix séjournent au nouveau chalet familial. Une surprise les attend : tout semble indiquer que leur voisin est un vampire ! Une enquête se doit d’être menée... Pour le petit fan de frissons.

Olga par-dessus la tête

Photo courtoisie

L’espiègle et dégourdie Olga n’en croit pas ses yeux quand elle fait la découverte de sept bébés olgamus dans son réfrigérateur. Elle constatera que s’occuper de cette marmaille n’est pas une mince tâche. Pour l’enfant qui a de l’imagination à revendre.

Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage

Photo courtoisie

Un grand mystère entoure le Jardin Sauvage depuis toujours... Violette Hurlevent découvre, au cœur du Jardin Sauvage, des loups qui parlent, des pierres qui s’animent, mais aussi des dangers bien réels. Pour l’ado qui sait trouver la magie.

Des poèmes pour la route

Photo courtoisie

La période du temps des Fêtes rime souvent avec de nombreux déplacements. Ainsi, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir 50 savoureux poèmes qui plairont autant aux petits qu’aux grands ? Pour l’âme poétique.

Devinimages

Photo courtoisie

Auto-Correct-Art se veut un système d’apprentissage à la fois stimulant et ludique. Les livres-jeux de cette collection (sont également offerts Enfin, je lis et J’apprends l’anglais) sont parfaits pour aider l’enfant à travailler et s’autocorriger à son rythme, tout en s’amusant. Pour l’apprenti lecteur.

Pet et Répète : la véritable histoire

Photo courtoisie

Impossible de ne pas connaître l’histoire de Pet et Répète qui sont dans un bateau et qui tombent à l’eau ! Plutôt que de répéter les mêmes mots, si on se penchait sur toute l’histoire ? Pour l’enfant farceur.