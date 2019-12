MARTEL, Françoise



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 17 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Françoise Martel, fille de feu dame Clairette Bédard et de feu monsieur Edmond Martel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 28 décembre 2019 de 9 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Louisette (feu Henri Pagé); sa belle-sœur Louise Dussault (feu Georges-Henri Martel), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée: Marguerite (Lucien Trudel) , Jean-Paul (Jeanne Vallières), Georgette (Léandre Renaud), Luc (Gisèle Drolet), Lucille, Véronique, Augustine et Céline. La famille remercie tous ceux et celles qui l'ont aidée et accompagnée dans sa maladie, de même que tout le personnel de la Résidence Rioux-D'Auteuil, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués pendant les 16 dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.