BOND, Dorina



À l'Hôpital Chauveau, le 10 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Dorina Bond, fille de feu dame Albertine Marquis et de feu monsieur Edgard Bond. Elle était l'épouse de feu monsieur Roland Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 27 décembre 2019 de 19 h à 21 h, le samedi 28 décembre 2019 de 9 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean Bédard (Louise Chamberland), Marielle Bédard (feu Marcel Harter) et Louise Bédard (Laurent Beaupré); ses petits-enfants: Martin (Valérie Desjardins), Stéphane (Marie-Christine Matte), Jonathan (Miriam Gamache), Julie (Alain Bérubé) et Boby (Miriam); ses arrière-petits-enfants: Maxime, Marielie, Jake, Anthony, Guillaume, Marie-Josée, Alexis, Nicolas et William; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Chauveau, département des soins palliatifs, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227.