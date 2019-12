Livres: 25 cadeaux de dernière minute à mettre sous le sapin

Le père Noël peut-il déposer des livres sous le sapin? Pourquoi pas? Voici quelques idées-cadeaux qui feront assurément plaisir aux amateurs de biographies, aux ­gourmands et aux gourmets, aux pouces verts et aux jeunes! Vous trouverez aussi quelques ­suggestions de livres pour vous sentir bien. Joyeuses fêtes!

4 biographies à découvrir

Une bien petite chose

Lisa Brennan-Jobs raconte son enfance et la relation difficile qu’elle a eue avec son père, Steve Jobs, le célèbre cofondateur d’Apple. Elle montre l’autre côté de la médaille, tout en décrivant l’essor de Silicone Valley et la Californie des années 70 et 80.

Bernard Landry : l’héritage d’un patriote

Grand bâtisseur du Québec, Bernard Landry a marqué la scène politique pendant plus de 50 ans. Il a adhéré au Parti québécois dès sa fondation et ne l’a jamais abandonné. Il est devenu premier ministre en 2001 et laisse en héritage plusieurs programmes et changements sociaux innovateurs.

Clin d’œil au temps qui passe

Par une vingtaine de récits intimes, la grande écrivaine acadienne Antonine Maillet refait le parcours de sa vie – sourire en coin – dans son livre. À 90 ans, elle entraîne ses lecteurs dans les découvertes de son enfance, sa passion pour les mots, ses rêves et ses défis de femme, d’écrivaine, de professeur. Une grande vie. Une grande dame.

Scotty : Une vie de hockey d’exception

La biographie du plus grand entraîneur de l’histoire de la LNH est racontée par Ken Dryden, légende vivante des Canadiens de Montréal. Ken Dryden, ancien gardien de but des Canadiens, raconte la vie de cet homme d’exception, son enfance à Verdun, sa passion pour le hockey et ses qualités d’entraîneur. Robert Charlebois signe la préface.

Un livre pour les pouces verts

Bonsaï Penjing

Pour la première fois, les collections de bonsaïs et de penjings du Jardin botanique de Montréal sont présentées dans un ouvrage qui illustre l’évolution de la tradition de cet art horticole célébré dans le monde entier. Danielle Ouellet fournit les clefs pour comprendre ces sculptures vivantes issues d’une tradition millénaire.

5 livres pour cuisiner

Fiesta santé

L’animatrice et productrice Alex Diaz, auteure des quatre best-sellers Famille futée, propose ses recettes et ses trucs pour commencer à bouger et sentir de plus en plus énergique dans son nouveau livre. Elle partage plus de 75 recettes et de nombreuses variantes pour toutes les occasions, des brunchs aux tacos. Elle parle aussi de sa passion pour la course à pied.

Soupers rapides

La nutritionniste Geneviève O’Gleman propose un vrai plan de match pour résoudre le casse-tête des repas de semaine dans son nouveau livre. Pour elle, pas question que cuisiner devienne une corvée et elle partage ses trucs et astuces pour y arriver. Ses recettes sont variées et simples : plats à la mijoteuse, recettes à préparer d’avance, accompagnements express et desserts rapides.

Déjeuners protéinés

Le docteur en nutrition Hubert Cormier présente plus de 90 recettes riches en protéines pour démarrer la journée du bon pied dans son livre. Il propose des idées pour les brunchs gourmands, des suggestions pour les sportifs, et partage même sa recette de bacon végane. Idéal pour savoir comment obtenir toute l’énergie nécessaire pour terminer l’avant-midi sans avoir faim.

Boîte à lunch antiroutine

L’escouade culinaire, composée de blogueuses connues, propose 100 recettes nutritives et très faciles à préparer dans ce livre utile. Les ­repas, avec ou sans viande, se préparent dans un thermos, dans un bol, et même dans un pain. La boîte à lunch peut contenir des ­salades, des sandwichs savoureux et des ­collations nutritives.

Survivre en appart : recettes faciles pour débutants

La populaire youtubeuse démystifie la cuisine avec des recettes simples, savoureuses et peu dispendieuses dans ce recueil qui plaira aux jeunes à coup sûr. Elle vient à la rescousse des jeunes adultes, des étudiants qui viennent de quitter le foyer familial et leur enseigne les bases de la cuisine. Le livre compte plus de 75 recettes : mijotés, collations, recettes festives, et même des recettes pour impressionner sa flamme.

5 livres pour se sentir mieux

La Vie

Auteur et humoriste populaire, Jeremy Demay propose des manières simples d’accéder à une vie plus douce dans son troisième livre. Il partage le fruit de ses réflexions et de ses échanges au sujet de la vie avec son ami Franck Lopvet, conférencier français réputé. Il encourage les gens à prendre conscience de qui ils sont vraiment et à solutionner leurs ­problèmes.

Comprendre la douance

Enseignantes et mamans d’enfants à haut potentiel (HP), Kim Nunès et Julie Rivard font le point sur la question complexe des jeunes à haut potentiel dans leur nouveau livre. Explication du phénomène par des experts, témoignages, trucs et astuces : leur ouvrage permet de voir clair dans ce phénomène méconnu.

Détox émotionnelle

Thérapeute en kinésiologie holistique et intégrée, Anne Loiselle partage 85 techniques faciles pour retrouver l’équilibre dans son nouveau livre. À l’aide de techniques de respiration, d’huiles essentielles et de divers exercices tirés de la sagesse millénaire, elle fournit des outils pour se remettre d’aplomb quand tout va de travers.

La consolation de l’ange

Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, Frédéric Lenoir propose un roman initiatique parlant de la rencontre entre un jeune désespéré de 22 ans et Blanche, une femme très âgée et mourante. Espérant lui redonner le goût de vivre, elle lui raconte, dans leur chambre d’hôpital, comment un être de lumière l’a réconfortée quand elle avait 17 ans.

Je m’adresse à l’Univers

Surnommée «gourou de la manifestation» par le magazine américain Cosmopolitan, Sarah Prout incite des milliers de gens à mettre un peu de magie dans leur vie et à méditer pour surmonter leurs émotions négatives et trouver le bonheur dans leur vie. Elle propose 200 mini-méditations pour y arriver dans ce livre.