JEAN, Bernadette



Au CHSLD de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 9 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Bernadette Jean, épouse de feu monsieur Pierre-Paul Belzile. Elle était la fille de feu madame Annette Rioux et de feu monsieur Fortunat Jean.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 10 h à 12 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Mireille, André, Louise, Yves Belzile; ses petits-enfants: Guillaume, Charles, Jean-Christophe et Anne-Sophie Paquette, Alex, Sophie et Laurence Harvey, Andréa Belzile; son arrière-petit-fils Nathan Breton-Belzile; ses frères et ses soeurs : Benoit (feu Rita Côté), feu Grégoire (Béatrice Bérubé), Lise, Paule, Jacques (Denise Saucier, feu Agathe (feu Thomas Matheson), Julie, Béatrice (Jean-Marc Couturier), Antoine, Fernande, Paul-Émile Jean (Claire Voyer). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier toute l'équipe du département 2ième Côte, en particulier le personnel d'entretien, les préposés, les infirmières et les médecins qui ont pris soin de notre mère comme si c'était leur propre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 3C0s.v.p. diriger vos dons au projet de rénovation de l'unité prothétique pour Alzheimer www.jedonneenligne.org/fondationhsab/Des formulaires seront disponibles sur place.