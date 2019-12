GAUVIN, Louis-Philippe



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 18 décembre 2019, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédé monsieur Louis-Philippe Gauvin, fils de feu madame Alice Delisle et de feu monsieur Joseph-Eugène Gauvin. Il était l'époux de feu madame Cécile Dolbec. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 27 décembre 2019 de 19h à 21h30. Le samedi 28 décembre 2019 de 9h00 à 10h30.Il laisse dans le deuil ses deux enfants: Jeanne (Paul-Émile Faille) et Pierre ainsi que ses deux petites-filles qu'il aimait tant: Élisabeth et Véronique; ses beaux-frères et belles-sœurs: Rose Daspe (Paul Tremblay), François Dolbec (feu Denise Rochon) et Raymond Dolbec (feu Irène Bergeron, Jeannine Fournier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marguerite (Charles-Émile Gingras), Paul-Eugène, Jean-Charles (Thérèse Loiselle), Sr Gertrude s.r.c., Madeleine, Sr Jeannette c.n.d., Lucien (Gisèle Gagnon), Gilles, Gilberte Dolbec (Joseph Lorenzo Tremblay), Georges Dolbec et Colette Dolbec. La famille tient à remercier l'équipe des soins de Chartwell Faubourg Giffard, dirigée par madame Julie Renaud, spécialement dans ses dernières semaines de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de bienfaisance de votre choix.