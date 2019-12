DAUPHIN, Aline



À l'hôpital St-François d'Assise, le 17 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Aline Dauphin, épouse de feu monsieur Jean-Marc Fiset, fille de feu madame Corinne Côté et de feu monsieur Charles-Édouard Dauphin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h 30 à 12 h.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Francine (Christian Genest), Danielle et André (André Rousseau); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille remercie le personnel de la résidence CHSLD Limoilou ainsi que le personnel de l'hôpital St-Francois d'Assise (unité de soins palliatifs) pour leur chaleur humaine et l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.