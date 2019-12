Avec tous les rappels, le Rocket manque de carburant

Après un début de saison fracassant, les rappels et les blessures ont rattrapé le Rocket de Laval, qui arrive au congé des Fêtes affaibli et avec une série de quatre revers.

«Nous sommes sortis en force et nous avons eu nos chances, a déclaré l’attaquant Alexandre Alain après le match perdu par le pointage de 5 à 3 face aux Comets d’Utica, vendredi. L’effort est au rendez-vous, mais c’est définitivement une défaite qui est frustrante, surtout avec notre niveau de jeu.»

Il faut dire que l’entraîneur-chef Joël Bouchard n’a pas eu le travail le plus facile au monde dans les dernières semaines. Tous les meilleurs pointeurs de son équipe ont été rappelés un à un par le Canadien de Montréal et le pilote a également perdu les services du vétéran Alex Belzile pour le reste de la saison.

Riley Barber, Lukas Vejdemo, Otto Leskinen, Matthew Peca et Gustav Olofsson ont tous quitté vers la métropole québécoise au cours des dernières semaines, tandis que Ryan Poehling et Charles Hudon effectuent des montées et des descentes à répétition.

Avec tous les bouleversements dans l’effectif, c’est maintenant le joueur de centre Jake Evans qui trône au sommet des pointeurs lavallois. L’athlète de 23 ans compte 18 points en 32 rencontres en 2019-2020.

«On commence à avoir une formation un peu déplumée, avait admis Bouchard au site web du Rocket après une victoire à Cleveland, le 13 décembre. On a plié à plusieurs reprises, mais on n’a pas cassé. Ce n’était pas un match facile à coacher, car je sentais une certaine fatigue sur le banc en raison de nos nombreux voyages récemment.»

En route vers les séries?

L’équipe est effectivement celle qui a joué le plus de rencontres dans la Ligue américaine cette saison. Malgré tout, le club-école est en voie de terminer avec son meilleur rendement depuis son déménagement à Laval. Avec 15 victoires et 34 points au classement en 32 matchs, le Rocket revendique le huitième rang de l’Association de l’Est.

À ce rythme, l'équipe terminerait la saison avec 36 victoires, 81 points et qui sait, une première participation aux séries éliminatoires. La meilleure fiche du club a été enregistrée en 2018-2019 grâce à une récolte de 30 gains et de 72 points.