BERNIER, Roland



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 18 décembre 2019 à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roland Bernier, époux de dame Lucille Bureau. Né à Québec, le 6 août 1931, il était le fils de feu dame Obéline Bureau et de feu monsieur Louis Bernier. Il demeurait à Lévis, anciennement de Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2020. Outre son épouse Lucille, monsieur laisse dans le deuil ses filles: Line (Jean Gamache), Sylvie (Robert Morel); ses petits-enfants: Louis-Philippe Morel (Cleoniki Kesidis), Marie-Claude Gamache (Steve Langlois), Bernard Gamache (Sylvie Béland); son arrière-petite-fille Sara; sa sœur Thérèse (Marcel Coulombe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bureau: Denise (feu Victor Plamondon), Lise (Denis Fortin), Paul-Henri (Françoise Mathieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son petit-fils Daniel. La famille remercie tout le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à La Société Parkinson - Région de Québec, Site : www.sprq.ca, Tél : 1-877-527-0075. Les funérailles sont sous la direction de