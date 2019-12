DUVAL, Roch



À Québec, le 17 décembre 2019, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédé monsieur Roch Duval, professeur émérite de l'Université Laval (Faculté des sciences de l'éducation) époux de dame Charlotte Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale jeudi 26 décembre 2019 de 19 h à 21 hetde 12 h à 14 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son frère Laurent (Esther Hamel), sa sœur Gabrielle (feu Claude Frémont); ses beaux-frères et belles-sœurs: Clément (feu Marie-Alice Truchon), Lucien (Anne-Marie Lemoyne), Joseph-Aimé (Pauline Boies), Alba (feu Alphonse Savard), Julienne, Alice, Joachim (Auberte Brassard), Bertrand et Lucie ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il était le frère de feu Paul (Marie Bergeron), feu André (feu Fabienne Deschênes), feu Claire (feu Paul Bergeron), feu Thérèse et feu Monique. La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du CLSC et de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, QC, H3A 3S5.