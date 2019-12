CÔTÉ, Michel



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 18 décembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Michel Côté, époux de madame Anita Perreault, fils de feu Jean-Baptiste Côté et de feu Gilberte Bilodeau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-David. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Lynn Bolduc), Nathalie (Étienne Roy) et Bianca (Sylvain Tremblay); ses petits-enfants: Steven et Nikita, Laurie, Myriam et Jérémie, Félicia, Thomas, Samuel et Charles-Antoine, de même que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Jade, Kim et Élie; sa soeur: Suzanne (feu Jude Grenier, Gérald Plourde); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Perreault: David (Augustine Boucher), Marianne (feu Paul Guy) et Lucien (Noëlla Canuel); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Lévis, du Centre régional intégré de cancérologie à Lévis (CRIC) et de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués, leur dévouement, leur respect et leur écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. La famille vous accueillera aule vendredi 27 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le samedi 28 décembre de 8h30 à 9h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Saint- David.