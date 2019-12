Équipe Canada junior: le Québécois Benoit-Olivier Groulx retranché

La formation canadienne en vue du Championnat du monde de hockey junior est maintenant complète puisque le Québécois Benoit-Olivier Groulx a été le dernier joueur retranché, samedi matin.

Ainsi, ce sont six joueurs associés à la LHJMQ qui porteront les couleurs du pays en République tchèque du 26 décembre au 5 janvier. Les attaquants Alexis Lafrenière, Joseph Veleno, Dawson Mercer, Raphaël Lavoie ainsi que le défenseur Jared McIsaac et le gardien de but Olivier Rodrigue seront tous de la partie.

Repêché en deuxième ronde par les Ducks d’Anaheim en 2018, Groulx connaît pourtant une excellente saison avec les Mooseheads de Halifax, ayant récolté 41 points en 26 matchs.

Le premier match d'Équipe Canada junior aura lieu le 26 décembre contre les États-Unis.