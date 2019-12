PICARD, Marguerite Masson



Au CHSLD de Cap Saint-Ignace, le 18 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marguerite Masson, épouse de feu M. Lorenzo Picard. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 27 décembre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses filles: Camille et Suzanne; ses petits-enfants: Pierre-Etienne (Isabelle Proulx), Marie-Michèle et Jean-Philippe; ses arrière-petits-enfants: Théo et Eliott. Elle était la sœur de: feu Claude (Gisèle Fortin), Colette, feu Clément (Thérèse Caron). feu Paul-André (feu Angéline Chabot), Henriette, Rolande (Jacques Morissette), Camille (Lucien Caouette), Georges (Sarah Couette); de la famille Picard, elle était la belle-sœur de: feu Paul (feu Rita Mercier), feu Réal (Madeleine Bernier), feu Omer, feu Benoit, Rollande. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Un gros merci au personnel du CHSLD de Cap Saint-Ignace pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, www.coeuretavc.ca/dons, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.