PLANTE, Jeannine



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 12 décembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jeannine Plante, fille de feu madame Lucie Côté et de feu monsieur Joseph Wilfrid Plante. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9 h à 10h45 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Johanne Bouret (Richard Matte), Christine Bouret (Normand Beaulieu), Carol, Jean-Marc, Murielle, Louise, Dominique, Richard, Michel Plante; sa belle-sœur Rita Noël. Elle laisse aussi dans le deuil son amie Suzanne Carrière. Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses frères et sœurs: Madeleine, Simone, Roland, Maurice (Rita), Camille, Raymond et Jean-Paul. Un remerciement spécial à ma nièce Johanne qui m'a apporté soutien et réconfort depuis 15 ans, ainsi qu'au Dre Isabelle Levasseur et au personnel du CHSLD Sacré-Cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou Société Alzheimer de Québec 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.