Idées cadeaux d’ici pour votre chien à Noël

Quelques jours avant Noël, voici quatre idées de cadeaux pour votre chien. Des cadeaux d’ici, conçus par des compagnies québécoises et à des prix forts raisonnables. Bien sûr, ce ne sont que des idées, car les options ne manquent pas dans le domaine des jeux pour chiens.

1. Un Schum-Tug

Photo Courtoisie

Lavable à la machine et très résistant, ce jeu de souque à la corde à tirer devrait plaire à tous les chiens. La corde à tirer en question, solide et faite de fourrure synthétique, est offerte en différents formats pour répondre aux besoins de tous les chiens, petits ou grands.

Prix à partir de 15 $.

2. Une balle casse-tête

Photo Courtoisie

C’est un beau jouet de la compagnie Be One Breed. Ce n’est ni plus ni moins qu’une peluche en forme de Kiwi ou de melon d’eau. Cette « balle » se veut un casse-tête, car le chien doit chercher des gâteries enfouies à l’intérieur de la peluche.

Prix : 16,99 $ (kiwi) ou 29,99 $ (melon d’eau)

3. Un bol ralentisseur interactif

Photo Courtoisie

Les bols interactifs sont toujours à la mode pour les chiens, car on les fait travailler pour leur repas. Cela les occupe, les stimule mentalement et permet de ralentir la vitesse à laquelle ils mangent. La compagnie québécoise Aïkiou offre différents modèles de bols ralentisseurs interactifs, tous facilement lavables au lave-vaisselle.

Prix variant de 17,99 $ à 24,99 $.

4. Un tapis de fouille (d’enrichissement)

Photo Courtoisie

Ici, on cache des gâteries ou une partie du repas dans les interstices d’un tapis, le chien les renifle puis tente de les obtenir. Le tapis d’enrichissement PIF (Snuffle mat) fabriqué et distribué par Éducation canine des Quatre pattes, une entreprise d’éducation canine. Le tapis répond aux besoins d’activités cognitives, olfactives et alimentaires du chien.