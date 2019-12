La Marmotte B&B: Confort en groupe à Eastman

Pour partager des moments exceptionnels en groupe, on se pose à La Marmotte B&B. Un gîte offrant des nuitées confortables et paisibles, ainsi que des salles de bain qui méritent le détour.

C’est à Eastman, dans les Cantons de l’Est, que les invités dorment comme une marmotte au gîte du même nom. La jolie demeure de Martine Laflamme et de Jacques Denis, datant de 1883, a été agrandie en 2010. Elle suggère des moments agréables pendant la saison hivernale, car les invités accèdent au gîte en exclusivité de novembre à avril autant pour une fin de semaine que pour plusieurs jours. Cette formule s’avère parfaite pour la tenue d’un événement spécial ou pour passer du temps en famille ou entre amis. Les hôtes logeant sur place s’assurent que leurs invités passent un séjour inoubliable à la hauteur de leurs attentes.

Photo courtoisie

DEMEURE PARFAITE

La Marmotte porte bien son nom, on s’y prélasse en toute tranquillité dans une ambiance chaleureuse. La décoration est épurée, des couleurs apaisantes ornent les murs et des toiles peintes par des membres de la famille s’y harmonisent. Les invités accèdent à la salle à manger ainsi qu’à la cuisine pour la préparation des repas de même qu’au salon avec son foyer. Cinq grandes chambres équipées d’un grand lit (dont deux avec un divan-lit simple et double additionnels) accueillent jusqu’à 13 personnes. À elle seule, La Suite, toute de bleue parée à l’étage, suggère un grand lit dans une pièce et un salon avec un pratique divan-lit double dans une autre. Les chambres sont propres, décorées avec goût et parfaitement lumineuses. On apprécie le confort des matelas et le contrôle individuel du chauffage dans chacune.

Photo courtoisie

ÉTONNANTES SALLES DE BAIN

Toutes les chambres disposent d’une magnifique salle de bain privée qui a retenu l’attention des hôtes en matière de décoration. Chacune revêt un charme particulier en harmonie avec la décoration de la chambre adjacente. La salle de bain de La Suite reste plutôt champêtre alors que celles de Nuit apaisante et d’Orchidée rouge sont chaleureuses avec leur mobilier d’antan transformé en meuble-lavabo.

À savoir

TARIFS: Deux nuitées avec accès aux 5 chambres et pièces communes pour 800 $. D’avril à octobre, une chambre en occupation double avec déjeuner inclus à partir de 90 $.

SERVICES: Une chambre au rez-de-chaussée reste accessible pour les personnes à mobilité réduite. Skis et planches sont rangés dans un atelier sécuritaire.

ACTIVITÉS SUR PLACE: On prend une photo de groupe sur l’énorme fauteuil Adirondack disposé sur le terrain à l’avant.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On fait de la raquette, du ski ou du fatbike au mont Orford.

COORDONNÉES:

La Marmotte B&B

466, rue Principale

Eastman (Québec)

J0E 1P0

Téléphone : 450 297-4241

gitelamarmotte.com