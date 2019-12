La résidence la plus chère du Québec réduit son prix de 10 millions$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

De plus en plus de maisons vendues plus de 100 millions $ US à Los Angeles

Photo BHHS Cal Properties

Lachlan Murdoch, le fils du magnat des médias Rupert Murdoch, a payé 150 millions $ US pour un domaine à Bel Air, dans la région de Los Angeles en Californie. Il s’agit d’un prix de vente record pour une maison à Los Angeles et du deuxième prix de vente le plus élevé de tous les temps aux États-Unis, selon le Wall Street Journal. La propriété de 10 acres, qui a servi lors du tournage du film Les Péquenots de Beverly Hills, dispose notamment d’une piscine de 75 pieds et d’un garage pouvant abriter 40 voitures. Petra Ecclestone, la fille de Bernie Ecclestone, a vendu récemment sa maison de Los Angeles pour 120 millions $ US, et un haut dirigeant de NBCUniversal pour 100 millions $ US, selon le quotidien new-yorkais.

Prix réduit de 10,5 M$ pour la maison la plus chère au Québec

Capture d’écran tirée du site JosephMontanaro.com.

Capture d’écran tirée du site JosephMontanaro.com.

Le prix demandé pour un incroyable manoir de 67 pièces au cœur du Mille Carré Doré, considéré comme la résidence la plus chère au Québec, a été réduit de 10,5 millions $. « Situé au cœur du centre-ville de Montréal sur presque 2 acres se trouve un des derniers domaines de prestige du début du XXe siècle. J.W. McConnell a fait bâtir ce joyau architectural en 1924, avec l’aide d’un célèbre architecte à qui l’on doit les maisons des Astor, des Rockefeller et des Vanderbilt aux USA. Un chef-d’œuvre sans égal », décrit Joseph Montanaro, de l’agence Sotheby’s. La résidence pharaonique avait été mise en vente au début de 2019 pour 40 millions $. Elle pourrait maintenant être à vous pour 29,5 millions $. La propriété appartient actuellement à un ancien magnat des médias québécois.

Une maison à vendre 5 millions $ à Westmount

Capture d’écran tirée du site JosephMontanaro.com.

Capture d’écran tirée du site JosephMontanaro.com.

Une maison décrite comme un « chef-d’œuvre de modernisme » vient d’arriver sur le marché à Westmount, à vendre pour 4,99 millions $. C’est une résidente de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, sur qui l’on sait peu de choses, qui avait fait l’achat de la propriété en 2016 pour 3,45 millions $. « Des rénovations exquises insufflent une nouvelle vie dans [cette maison] originale signée Max Roth. Caractéristiques spectaculaires comprenant salon double hauteur avec vues boisées en été et vue sur le mont Royal en hiver, fabuleuse cuisine gourmet, suite des maîtres somptueuse, garage double et plus encore », décrit Joseph Montanaro, de Sotheby’s.

Le fondateur d’Uber vend pour 2,5 milliards $ d’actions

Photo d'archives, AFP

Le fondateur d’Uber, Travis Kalanick, a vendu pour 2,5 milliards $ US d’actions de l’entreprise en moins de deux mois. Ça représente 90 % de toutes les actions qu’il détenait dans Uber au moment de son entrée en bourse en mai. L’action d’Uber a dégringolé de 27,5 % depuis ses débuts sur les marchés publics. Kalanick a quitté son poste de PDG en 2017, après plusieurs scandales.