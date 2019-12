Le Brexit et le sens de l’histoire

J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises d’écrire sur le Brexit, ici et ailleurs. J’aimerais toutefois revenir, un peu plus d’une semaine après la victoire de Boris Johnson aux élections britanniques, sur un élément central dans le débat entourant le Brexit: il vient invalider, en quelque sorte, cette idée qui s’était imposée, chez les progressistes comme chez les conservateurs, que la dissolution de l’État-nation est inscrite dans le sens de l’histoire et que si on peut s’en féliciter ou s’en désoler, globalement, on ne peut rien y faire. On pourrait au mieux le retarder, ce qui serait infiniment bête, dans la mesure où les sociétés devraient sans cesse s’adapter à la marche de l’histoire et aux évolutions qui la définissent. Il y aurait quelque chose d’absurde, et même de stupide, à défendre politiquement l’idée de la tradition, puisqu’elle entraverait la capacité d’une société à suivre le rythme d’un monde en mouvement. L’État-nation, comme forme politique et historique, serait vidée de sa substance, et on servirait bien mal son pays en s’y accrochant.

C’est cette lecture de l’histoire que le Brexit remet en question, si elle ne la fait pas tomber, tout simplement. Le Brexit rappelle que le sens de l’histoire est une construction idéologique fait pour légitimer certains choix politiques qu’on veut présenter comme relevant du mouvement inévitable des sociétés vers un nouveau monde où les nations compteront pour peu, et peut-être même ne compteront plus du tout. Il n’en est pas ainsi. Les hommes font l’histoire, même s’ils ne savent pas toujours l’histoire qu’ils font, comme aimait l’écrire Raymond Aron. L’action humaine pèse dans l’histoire, même si elle ne suffit pas à la modeler, évidemment, et que le monde, heureusement, n’est jamais le fruit exclusif de la volonté – ne serait-ce que parce que des volontés contradictoires s’opposent et produisent des effets imprévus. L’essentiel est néanmoins là: la volonté humaine peut se dresser contre la fiction de l’inévitable et infléchir le cours de l’histoire de manière inattendue.

Il vaut la peine de rappeler un autre élément aussi dans cette histoire. Le Brexit a d’abord été l’œuvre de militants politiques que le système médiatique faisait passer pour des farfelus. Quand ils sont devenus menaçants, on a commencé à les assimiler à l’extrême-droite, comme d’habitude. Ils ont pourtant persévéré, dans un système électoral généralement défavorable aux petits partis – même s’ils ont su tirer faire un usage avantageux de leur environnement institutionnel, par exemple en profitant des élections européennes pour faire entendre leur point de vue. Et même quand tout semblait laisser croire que le Brexit avorterait, ils se sont entêtés, malgré le discours médiatique qui faisait tout pour les faire passer pour des extrémistes et des dingues. Il faut bien l’admettre : il arrive que les minorités résolues pèsent sur l’histoire, d’abord en imposant dans l’espace public une question qui était jusqu’alors marginale, ensuite en obligeant chacun à se positionner par rapport à elle. Mais une chose est certaine : si des militants obstinés n’avaient pas lutté pour le Brexit alors que la chose semblait inimaginable, nous n’en serions pas là aujourd’hui.

Le Brexit, de ce point de vue, représentera une belle page de l’histoire de la liberté politique pour notre temps. C’est un acte fondateur dans la révolte contre le politiquement correct, qui pourra, d’une manière ou d’une autre, inspirer tous les peuples espérant reprendre en main leurs destinées.