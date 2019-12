Le Prince Harry et Meghan Markle passeront Noël au Canada

Le Prince Harry, Meghan Markle et leur fils, Archie, passeront Noël au Canada, et non en Grande-Bretagne avec la famille royale.

«La décision de se rendre au Canada reflète l’importante de ce pays membre du Commonwealth pour le couple», a déclaré un porte-parole du couple princier dans un communiqué.

Aucun détail sur la province où les jeunes parents, et leur enfant de 7 mois, séjourneront n’a été dévoilé par mesure de sécurité et par respect pour leur vie privée.

«Le duc de Sussex a visité le Canada à de nombreuses reprises au cours des années, et ce pays a également accueilli la duchesse durant sept ans, avant qu'elle ne devienne membre de la famille royale britannique. Ils profitent de partager la chaleur des Canadiens et la beauté des paysages avec leur jeune fils», a ajouté le porte-parole.

Sur Twitter, le premier ministre, Justin Trudeau, a souhaité la bienvenue au couple: «Prince Harry, Meghan et Archie, nous vous souhaitons un séjour paisible et béni au Canada. Vous êtes ici entre amis et toujours les bienvenus».