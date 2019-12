Le week-end culturel de Virginie Fortin

Quel est le livre qui vous a récemment séduite ?

J’ai récemment lu le roman Gros-Câlin de l’auteur Romain Gary. J’ai tellement aimé ce livre que ça m’a donné envie de lire toute son œuvre. J’avais ­d’ailleurs lu précédemment son roman La vie devant soi, lauréat d’un prix Goncourt. L’histoire de Gros-Câlin, qui peut être perçue comme une fable humoristique, est plutôt triste, puisqu’elle met en scène un personnage qui souffre de beaucoup de solitude. Néanmoins, je me suis amusée en la lisant. Sa manière d’écrire est par endroits si drôle que j’ai éclaté de rire en public ! Ça m’arrive rarement !

Quel est votre récent coup de cœur cinématographique ?

J’ai eu un coup de cœur pour le film de la réalisatrice Sophie Dupuis, Chien de garde. J’ai particulièrement été frappée par le réalisme du film, en plus d’être complètement charmée par la performance de Théodore Pellerin. Sinon, il y a plusieurs films que je n’ai pas vus et que je compte bien voir, qui se trouvent sur ma liste de rattrapage, dont celui de Monia Chokri, La femme de mon frère, ainsi que celui de Sophie Deraspe, Antigone, et sans oublier Joker. Ils m’interpellent tous !

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Bien évidemment, il ne faut pas manquer de voir mon spectacle, Du bruit dans le cosmos, qui est en ­tournée partout au Québec. Pour ma part, j’ai vu la pièce ­Madame Catherine prépare sa classe de troisième à l’irrémédiable, que j’ai eu la chance de voir au Théâtre Prospero la saison dernière. Il s’agit d’une comédie noire de l’auteure albertaine Elena Belyea, qui aborde le thème des tueries dans les écoles, un sujet malheureusement toujours d’actualité. C’est une pièce que je recommande fortement, notamment pour la grande performance d’Alice Pascual qui est en solo sur scène. Elle sera reprise pour un soir seulement au Théâtre Outremont le 25 mars prochain. Par ailleurs, le nouveau spectacle de Céline, Courage, est très certainement à voir.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Mon émission favorite de tous les temps demeurera toujours Buffy the Vampire Slayer qui, à mon avis, est la meilleure émission de vampires à ce jour, une série culte que je suggère à tout le monde de regarder. Et c’est entre autres grâce à Buffy que j’ai réussi à bien parler l’anglais aujourd’hui. Dans un tout autre ordre d’idées, je regarde en ce moment la deuxième saison de Plan B. Je dois admettre être complètement accrochée à cette ­série, notamment pour Sophie Lorain. Je ne manquerai pas de voir la 3e saison.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’aime écouter, ces temps-ci, l’album éponyme d’Insecure Men pour leur style rock british. C’est souvent mon chum qui me fait découvrir de nouveaux groupes musicaux, comme je n’ai pas le réflexe de faire des recherches dans ce domaine. Sinon, dans un tout autre registre, j’ai téléchargé l’album Objets perdus, de ma sœur fictive de l’émission Trop, Évelyne Brochu. Sa voix angélique qui chante de si belles paroles sur de si belles mélodies, c’est complètement envoûtant !

