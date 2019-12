Les + et les – du gouvernement Legault

En politique comme dans tout, il y a toujours du positif et du négatif.

Ça vaut aussi pour le gouvernement de la CAQ. À l’heure des bilans de fin d’année, mettons de l’ordre dans tout ça !

Les +

Le premier ministre

François Legault, homme aimable et authentique, est heureux. Ça se sent, il ne boude pas son plaisir et ça fait du bien d’être gouverné par quelqu’un qui aime ce qu’il fait.

La satisfaction

Les Québécois sont contents de leur gouvernement. Dans une époque marquée par le cynisme, se sentir bien gouverné à nouveau, c’est important pour garder foi dans notre capacité collective.

Le nationalisme

Les Québécois ont enfin l’impression d’avoir un « gouvernement normal », loyal en premier lieu au Québec plutôt qu’envers le Canada ou un projet qui n’avance pas vite.

« Au Québec, c’est comme ça qu’on vit » restera une phrase marquante de l’année politique.

Quand François Legault a dit : « Je pense que les gens se disent : il y a quelqu’un qui protège notre nation », il a encore mieux nommé le moment.

Les choses avancent

Nomination des dirigeants des corps policiers par l’Assemblée nationale, report de l’âge légal pour la consommation de cannabis à 21 ans, baisse des taxes scolaires et abolition des commissaires, abolition de la taxe famille : même si elle bardasse, la CAQ avance pour appliquer son programme.

Le projet de loi 21 a été adopté. Ça ne règle pas tout le dossier de la laïcité et il y a des contestations. N’empêche qu’un gouvernement a enfin essayé de régler le dossier pour vrai.

Des ministres à leur affaire

Tout le monde qui rencontre Sonia Lebel est impressionné par son dynamisme. On a hâte de l’entendre plus sur les affaires canadiennes. C’est un pilier discret, mais sûr du gouvernement Legault.

Outre quelques coches mal taillées, Danielle McCann est reposante à voir aller à la Santé. Cette femme peu portée sur la partisanerie est en politique pour les bonnes raisons. Ça change de la controverse permanente qui accompagne habituellement ce poste.

Éric Girard et Christian Dubé veillent sur les finances du Québec en formant un duo affable, créatif et bienveillant. Eux aussi semblent en politique pour les bonnes raisons.

Les –

L’arrogance

Se sachant populaires, les élus de la CAQ sont inutilement baveux. L’ambiance des travaux en chambre en témoigne. On se fait une fierté d’envoyer promener à peu près tous les corps intermédiaires de la société civile.

Improvisation et manque d’empathie

On veut aller trop vite, certaines politiques sont mal attachées. Jamais personne au sein de ce gouvernement n’a envoyé le moindre message de main tendue envers les Québécois de la diversité.

Fédéralisme cul-de-sac

Le gouvernement Legault avance sans se limiter à l’ordre fédéral établi, mais on ignore ce qu’il fera quand il frappera un mur. François Legault jure qu’il ne redeviendra pas souverainiste à son âge. Le nationalisme de la CAQ rimera tôt ou tard avec génuflexion.

Mépris pour la science

Il paraît que construire de nouvelles routes est bon pour l’environnement et que couper les arbres aide à lutter contre les gaz à effet de serre : ce gouvernement nous ramène souvent en 1979.

ATTENTION !!!

Dossiers en train de déraper...

Construire un tunnel Québec-Lévis serait le projet d’infrastructure routière le plus coûteux de l’histoire du Canada. À la CAQ, on se demande déjà comment on se sortira de cette promesse irresponsable.

Les experts qui défendent les maternelles 4 ans y voient une bonne mesure pour dépister les troubles d’apprentissage si elle est ciblée dans certains milieux et à condition qu’on ajoute des ressources professionnelles en aval. En les imposant mur à mur à fort coût alors que les ressources scolaires ne suffisent déjà pas, le gouvernement de la CAQ s’assure de ne pas rejoindre l’objectif.

Des ministres qui étirent l’élastique