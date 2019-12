Les consommateurs sous la loupe des agences de crédit

Avec 28 millions de Canadiens touchés par des fuites de données au cours des 12 derniers mois, les agences de surveillance du crédit Equifax et TransUnion n’ont pas chômé. Mais qui sont ces géants de plusieurs milliards de dollars?

En raison de la multiplication des cas de fuite de renseignements personnels au cours des derniers mois, comme le Mouvement Desjardins, Capital One et iA Groupe Financier, le nom de ces sociétés a circulé principalement comme des agences offrant des protections et des assurances contre le vol d’identité.

Selon Stéphane LeBlond, du syndic LeBlond et Associés, pour Equifax et TransUnion, le consommateur est en fait « l’emmerdeur » du système, car ce n’est pas lui qui fait vraiment résonner la tirelire. Il estime que c’est notamment pour cette raison qu’il y a « souvent » des erreurs dans des dossiers.

« Un pool » d’informations

« Les vrais clients d’Equifax et de TransUnion ne sont pas Maurice ou Jean Laframboise. C’est la Banque Nationale, American Express ou la Banque Royale. C’est un pool d’information que les émetteurs de crédit se partagent pour connaître le profil des consommateurs », indique-t-il.

« Que les données soient à jour ou pas, cela n’empêchera pas les banques de faire de gros profits. Par contre, cela peut déranger les particuliers, mais ils passent en dernier dans les priorités », poursuit-il.

Equifax et TransUnion sont deux sociétés américaines ayant des tentacules dans plusieurs pays, entre autres du côté du Canada. Ils sont nourris d’informations sensibles de citoyens par leurs membres financiers, comme des banques. Ils consultent également les archives publiques.

Pointage de crédit

Leur gagne-pain consiste à colliger les habitudes financières de chaque individu dans un même dossier pour, par la suite, les vendre à des banques ou des assureurs. Ces informations servent aussi à bâtir le pointage de crédit des consommateurs qui peut atteindre jusqu’à 900 points.

Une marque difficile, voire impossible, à atteindre, prévient Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés. Le pointage de crédit est l’outil prisé par les institutions financières pour l’octroi d’un prêt. Il permet de connaître les capacités du consommateur ainsi que son profil financier.

« À partir d’un pointage de 680, une personne commence à pouvoir emprunter. Je n’ai jamais vu du 900. Le plus que j’ai vu, c’est peut-être 820 ou 830, mentionne M. Fortin. Dès qu’on fait une demande pour du crédit, comme un cellulaire, il y a la création d’un dossier. Souvent, les jeunes ne le savent pas », ajoute-t-il.

Avec la firme irlandaise Experian, Equifax, dont le siège social est à Atlanta, et TransUnion, dont la maison mère est à Chicago, forment un oligopole dans le monde du crédit. En 2018, Equifax, qui a vu le jour en 1899, et TransUnion, créé en 1968, ont respectivement enregistré des revenus de 3,4 et 2,3 milliards $ US.

Les principaux actionnaires d’Equifax sont les fonds Vanguard Group et Capital Research & Management. Pour TransUnion, il s’agit de T. Rowe Price Associates et Vanguard Group.

Des agences de crédit pas à l’abri du piratage

Alors qu’elles détiennent presque l’ensemble des renseignements personnels des Canadiens, les agences de crédit Equifax et TransUnion ne se sont pas à l’abri des pirates informatiques.« Il ne faut pas penser que ces compagnies sont étanches. Il faut être prudent », prévient Stéphane LeBlond, du syndic LeBlond et Associés.

Preuve à l’appui, en 2017, la société Equifax a été victime d’un acte de piratage qui avait touché 145 millions de ses clients, dont environ 20 000 Canadiens. Les données dérobées étaient des noms, des adresses, des numéros de cartes de crédit et des numéros d’assurance sociale.

Depuis, plusieurs actions collectives ont été entreprises contre l’agence d’évaluation du crédit, notamment au Canada. L’incident a également impliqué les renseignements de citoyens au Royaume-Uni.

En juillet, Equifax a finalement accepté de payer, après avoir conclu un accord avec les autorités américaines, une amende qui devrait osciller « entre 575 et 700 millions $ US » pour la fuite de données. Les Canadiens avaient toutefois été exclus de ce plan d’indemnités.

En Grande-Bretagne, l’Information Commissioner’s Office (ICO) a quant à lui condamné la société à une amende de 500 000 livres (841 000 $ CA).

37 000 Canadiens

Par ailleurs, en octobre dernier, TransUnion a avisé 37 000 Canadiens que leurs renseignements personnels ont pu être compromis. L’agence affirme que l’individu malveillant aurait eu accès aux données grâce au code d’accès de l’un de ses clients d’affaires.

Selon Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés, les mesures de sécurité entourant la protection des données des citoyens québécois et canadiens devraient être resserrées au cours des prochaines années.

« Avec le cyberterrorisme, personne ne peut dire qu’il a aujourd’hui un système entièrement scellé et à l’épreuve de tout. Equifax et TransUnion contrôlent beaucoup de choses. Ils ont un gros pouvoir. Le consommateur ne pourra jamais être assez protégé », conclut-il.

En décembre, le gouvernement a déposé le projet de loi 53 visant justement à encadrer davantage les agences d’évaluation du crédit. En plus d’émettre les nouvelles directives, l’Autorité des marchés financiers sera responsable de leur surveillance.

Vente de données

Au cours des derniers jours, le spécialiste en cybermétrie Stéphane Hamel a affirmé qu’Equifax vendrait certaines données de ses clients à l’aide de logiciels pisteurs présents dans la partie sécurité de son site. L’agence a assuré de son côté qu’aucune information personnelle n’était collectée.

Cette situation inquiète tout de même Desjardins qui a eu plusieurs échanges avec la compagnie afin que des modifications soient apportées.

Profil des agences

Canada : hausse des revenus en 2019 pour Equifax et TransUnion

+7,4% : TransUnion (75,7 millions $)

: TransUnion (75,7 millions $) +4% : Equifax (114,9 millions $)

Valeur boursière

+32$ sur un an : TransUnion (75,7 millions $)

sur un an : TransUnion (75,7 millions $) +47$ sur un an : Equifax (EFX) (Environ 138 $)

Cote de crédit et protection

Photo Adobe Stock

Afin de maintenir votre dossier de crédit en bonne santé financière, voici quelques conseils, des mythes et des actions à éviter.

Trois mythes à connaître sur le pointage de crédit

1. Si je vérifie mon pointage de crédit, cela peut nuire à mon résultat ?

Non, il faut qu’un créancier fasse une demande pour avoir un impact.

2. Le fait de conserver un solde sur une carte de crédit peut augmenter mon pointage de crédit ?

Non, l’impact pourrait même être l’inverse surtout si le solde représente plus de 50 % de la limite autorisée.

3. L’utilisation d’une carte de crédit d’un détaillant peut améliorer mes finances ?

Non, un nombre trop grand de cartes de crédit peut nuire au pointage. Il faut en avoir le moins possible.

Votre dossier de crédit : erreurs à surveiller

Vos renseignements personnels (adresse, nom, date de naissance)

S’il y a des comptes qui ne sont pas à vous.

Carte de crédit ou prêt (paiements réalisés qui s’affichent avec un retard).

De l’information négative, par exemple, des défauts de paiement après plusieurs années. Cela ne devrait plus être au dossier.

Source : Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Desjardins : protection

Clients chez Desjardins avec une protection contre le vol d’identité

8 millions de personnes vont avoir la Protection Desjardins, soit l’ensemble des clients au Canada de la coopérative

En décembre, 1,3 million de membres étaient inscrits à Equifax. La protection est pour une période de cinq ans. Elle comprend une surveillance de votre dossier de crédit, des alertes en cas d’activité et une assurance de 50 000 $.

Source : Desjardins

Comment rebâtir votre crédit : 5 mesures à prendre

Respecter l’échéance pour ses paiements Éviter d’utiliser l’ensemble du solde disponible sur sa carte. Ne pas avoir recours à plusieurs cartes de crédit Éviter de faire plusieurs demandes relatives au crédit, notamment pour l’achat d’une nouvelle voiture. Consulter une fois par année son dossier de crédit pour s’assurer qu’il n’a pas d’erreur.

Les impacts sur votre cote

Amélioration

Payer ses comptes à temps

Utiliser une petite portion de la limite de crédit

Avoir un compte ouvert depuis plusieurs années

Utiliser différents produits de prêt

Petite baisse

Faire une demande pour un nouveau prêt

Ouvrir un nouveau prêt

Ouvrir de nouveaux comptes

Baisse

Remplir ses cartes de crédit

Payer en retard pour une première fois

Baisse assez importante

Payer plusieurs prêts en retard

Manquer plusieurs paiements sur une période de plus de 3 mois

Grosse baisse