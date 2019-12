L’hiver attire les foules à Québec

Alors que la Grande Fête Hivernale de la terrasse Dufferin est lancée pour une sixième année ce week-end, touristes et locaux bravent le froid québécois pour célébrer les joies de l’hiver qui vient tout juste de s’amorcer.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Course de skis géants, batailles de boules de neige, hockey-bottine, sans oublier l’ouverture officielle de la traditionnelle glissoire plus que centenaire, Québec sait comment profiter de la saison froide. Les quelques centaines d’hivernophiles rassemblés à la terrasse Dufferin, hier, peuvent en témoigner.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Frisquet

Bien que les -11 degrés Celsius ressentis dans l’après-midi de samedi soient loin d’établir un record de froid en cette première journée d’hiver, ils ont suffi à surprendre quelques touristes non expérimentés.

C’était d’ailleurs le cas de Jonatan Augsten et de ses amies, Flavia Taisbelvao et Bruna Barcelos, arrivés tout droit du Brésil. Deux d’entre eux n’avaient même jamais vu un seul flocon de neige.

«On s’attendait à ce qu’il fasse froid, mais pas à ce point-là!, a indiqué, en anglais, M. Augsten au Journal. Mais on a quand même beaucoup de plaisir. La neige est magnifique!»

Jérémy Bernier

Ils ont notamment profité du paysage emblématique du Fairmont Château Frontenac, agrémenté d’un léger tapis de neige, pour prendre quelques clichés souvenirs, avant de reprendre la route de l’Amérique du Sud pour Noël.

Sortie familiale

Pour Navin Surana et sa famille, le temps des Fêtes était l’occasion rêvée pour visiter la Vieille Capitale. Originaires du New Jersey, M. Surana et sa femme Aarthi ont pris quelques jours de congé pour tester les activités hivernales de Québec.

Jérémy Bernier

Abordé alors qu’il faisait la queue dans la longue file d’attente pour tester la glissoire historique, l’activité phare de la fête, le père de trois enfants s’est dit très heureux d’avoir pris cette décision.

«On est ici pour quatre jours et on adore ça! Évidemment, il fait beaucoup plus froid que par chez nous, mais on passe du très bon temps jusqu’à maintenant», a-t-il lancé en indiquant vouloir revenir l’an prochain, lui qui en était à sa première visite dans la capitale provinciale.

Les activités de la Grande Fête Hivernale se poursuivent aujourd’hui, jusqu’à 16h, mais la descente en luge sera accessible tout l’hiver.