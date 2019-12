Looks pour sonner la fin d’année!

On opte souvent pour une pièce pailletée lorsque l’on souhaite s’habiller chic, surtout à l’occasion des Fêtes de fin d’année. Et si c’est ce qu’il vous plaît, allez-y, je vous propose même le mélange argenté et or ; mais je voulais aussi vous suggérer d’autres options. Le velours, le lamé et les plumes riment avec festivités.

Une tenue noire est ponctuée d’une pièce colorée, alors qu’une robe s’accessoirise d’un bas diaphane à motifs. Les imprimés vibrants et les agencements audacieux sont aussi les bienvenus, sans oublier les « blancs d’hiver », toujours aussi élégants.

Photo AFP

Cassez votre tailleur en troquant votre veste pour une pièce scintillante. Camila Coelho a déposé une veste or sur un haut bandana Michael Kors Collection.

Photo AFP

Mixez l’argenté et le doré, surtout si vous y allez d’un look savamment négligé comme Karolina Kurkova, vêtue d’un ensemble Thom Browne. Pensez à porter votre chemise blanche sortie de votre jupe ou votre pantalon !

Photo AFP

Il suffit parfois d’une couleur accent pour pimenter un look noir, à l’instar de la tenue Christopher Cowan de Meghan Trainor et du complet Givenchy de Timothée Chalamet.

Photo AFP

Photo AFP

Des plumes ajoutent une touche de fantaisie aux créations qu’elles ornent, de cette robe rouge de Michael Cinco portée par Kehlani à cette jupe Icône « effet plumes ».

Photo courtoisie

Photo AFP

Florence Pugh a craqué pour cette robe à multiples volants Valentino, mais peut-être préférerez-vous la simplicité de cette combinaison C/MEO en location chez Atelier Privé ?

Photo courtoisie

Photo WENN

En quête d’une robe brillante qui n’est pas en paillettes, voyez la création multicolore Attico de Joey King ou encore la robe lamée dorée Asos.

Photo courtoisie

Photo AFP

Une touche de velours réchauffera n’importe quelle silhouette, de la robe Khaite d’Anna Baryshnikov à celle proposée chez Le Château (disponible dans les grandeurs XXS à 3X).

Photo courtoisie

Photo AFP

Osez un imprimé vibrant comme Awkwafina, vêtue en Valentino, ou un agencement bigarré comme l’a fait Georges St-Pierre. « J’ai toujours aimé prendre des risques dans ma vie. J’aime ce qui est audacieux. C’est d’ailleurs ce qui m’a plu chez Vincent d’Amérique. Les vêtements sont confortables, mais ils sont aussi originaux et je peux exprimer ma différence », partage l’ambassadeur de la marque montréalaise.

Photo courtoisie

Photo WENN

Donnez un nouvel élan à votre petite robe noire en la coordonnant à un bas à motifs. Katie Holmes a agencé sa robe Saint Laurent à un bas plumetis, mais un motif floral de la marque Voilà aurait été tout aussi joli.