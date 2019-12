Main basse du Québec sur la péréquation

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le Québec a mis le grappin sur la presque totalité de l’augmentation de l’enveloppe de la péréquation que le gouvernement fédéral verse depuis les neuf dernières années.

Le gouvernement de Justin Trudeau va transférer l’an prochain aux provinces la somme globale de 20,6 milliards de dollars en péréquation, soit 5,9 milliards de dollars de plus qu’en 2011-12.

Et comme d’habitude, c’est le Québec qui va empocher le plus gros morceau du gâteau de la péréquation fédérale : 13,25 milliards $.

Cela représente pour le gouvernement de François Legault une hausse de péréquation de 5,44 milliards $ par rapport à l’année financière 2011-12.

C’est donc dire que le Québec, à lui seul, a empoché 92 % de l’augmentation globale de la péréquation fédérale au cours des neuf dernières années !

BOUCHE COUSUE

Québécoises et Québécois, restons discrets sur ce « 92 % ».

Il ne faut surtout pas s’en vanter auprès des premiers ministres Scott Moe de la Saskatchewan et Jason Kenney de l’Alberta. Ne recevant pas une cenne de péréquation fédérale, à l’instar de l’Ontario, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-Labrador, MM. Moe et Kenney en ont ras-le-bol de la fameuse formule du calcul de péréquation qui, à leurs yeux, avantagerait grandement le Québec.

Si le Québec reçoit une si grosse portion de la péréquation fédérale, c’est parce qu’on serait une province relativement pauvre.

La péréquation fédérale au Canada est un système de transfert d’argent permettant d’équilibrer la richesse des provinces.

Les premiers ministres de la Saskatchewan et de l’Alberta, deux provinces productrices de pétrole, sont choqués envers le Québec en raison de notre refus de donner le feu vert à la construction d’un oléoduc qui transporterait le pétrole des sables bitumineux vers l’Est canadien.

Ça les met en rogne de voir que le Québec profite, disent-ils, de la « richesse pétrolière » de l’Ouest canadien, sans le moindre compromis pour les aider à exporter leur pétrole.

VOLTE-FACE DE LEGAULT

Lorsqu’il était dans l’opposition, François Legault avait sévèrement critiqué le premier ministre Philippe Couillard. Faisant référence à l’énorme péréquation que recevait le Québec, le chef caquiste l’avait accusé d’être « fier » que « le Québec soit dépendant de la richesse du reste du Canada ».

« Ce que je veux dire aux Québécois, avait-il précisé, c’est qu’un gouvernement de la CAQ va viser la péréquation zéro. Un gouvernement de la CAQ va éliminer l’écart de richesse avec le reste du Canada. Un gouvernement de la CAQ va avoir de l’ambition, va voir grand pour le Québec. »

Belle fanfaronnade ! Maintenant que François Legault est au pouvoir, la péréquation lui semble finalement pertinente.

Admettant qu’il faudrait 20 ans au Québec pour avoir un niveau de richesse comparable au reste du Canada, il affirme que d’ici là, le Québec a droit à la péréquation, et il n’est pas question qu’on change le modèle du système de péréquation.

À 13 milliards $ par année, le gouvernement Legault encaisse 1,5 milliard $ de péréquation fédérale de plus que le gouvernement Couillard lors de son dernier budget de mars 2018.

Une excuse à Phillipe Couillard avec ça ?